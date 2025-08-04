股票型ETF 淨流入下滑

過去一周，整體股票型ETF續獲資金淨流入160.4億美元，較上周流入金額顯著下滑，其中美國獲98.0億美元資金淨流入，歐洲與亞洲分別獲4.0億與0.3億美元資金淨流入，反觀中國、日本與拉美市場分別遭47.5億、2.0億與0.9億美元淨流出。

關稅政策預計8月7日生效，仍牽動市場信心，加以美國7月非農就業數據疲軟、前兩個月數據也下修，經濟前景擔憂重燃，美股走弱領跌全球股市收黑。

富蘭克林證券投顧表示，美國8月1日新對等關稅出爐，加上5~7月非農就業人口意外大幅遭到調降，川普撤換美國勞工統計局（BLS）局長Erika McEntarfer、聯準會理事庫格意外辭職等消息，增添市場不安情緒，也成為投資人獲利了結的藉口，短線技術面先觀察主要股市本波修正回測季線至年線支撐。

時序進入8~9月，向來是美股表現較溫吞的夏季行情，加上半導體及藥品關稅等行業關稅結果將揭曉，也將增添市場擾動，所幸觀察川普政府公布新對等關稅政策，仍保留與各國後續談判空間，預期美國經濟第3季短暫放緩但不至於陷入衰退，第4季經濟動能可望隨減稅政策發酵而逐步回升，伴隨聯準會有望降息營造寬鬆資金環境，全球風險性資產短線震盪無礙長多格局，建議採取全球化配置掌握多元契機。

富蘭克林證券投顧建議，核心配置首選平衡型基金、複合債及非投資等級債券型基金，股市持續看好長線趨勢正向的科技及創新科技產業，非美元資產看好全球債券型基金、日本及印度股票型基金，納入日圓避險、澳幣避險及歐元資產，並以5~10%配置黃金產業型基金，提高投組多樣性。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示，近期市場消息紛亂，也令美股出現短期獲利了結壓力，不過整體來看尚屬合理，應為情緒面的短期調整。後市隨著9月降息的可能性在部分經濟數據疲弱下而提升，以及關稅政策逐漸落地，川普政府施政方向轉向降低監管、作多經濟的政策方向，仍將有利於支撐美股經濟與風險性資產表現。產業方面可持續留意AI科技、通訊服務、國防工業等族群表現。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。