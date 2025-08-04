新基金募集熱絡 23檔ETF債券類型占六檔

新基金募集掀熱潮，8月將募集的基金共有五檔，當中有兩檔為債券ETF。投信法人表示，今年以來ETF產品募集依舊火熱，截至8月4日止，36檔新成立的基金中，高達23檔都是ETF，其中債券ETF占了六檔，類型包括投等債、非投等債，甚至是主動式債券ETF，顯見投資人對於以債券ETF進行資產配置的需求不減。

將在25日到27日展開募集的群益ESG投等債0-5 ETF（00985B）經理人謝明志表示，近日美國關稅政策陸續揭曉，投資上須留意後續對經濟與通膨帶來的影響，以及聯準會政策動向變化。

在市場不確定性猶存下，資金仍可望持續朝穩健固收資產配置，其中聚焦成熟市場的ESG BBB級短天期公司債不僅流動性佳，在收益水準上領先一般投等債，且重視ESG經營的發債企業，在營運與長期獲利上更相對穩健，加上短天期債因存續期間短，對利率波動的敏感度相對較低，有望取得收益與利率風險的較佳平衡點，透過相關ETF適度配置，可進一步平衡波動風險。

昨（4）日開募的台新全球龍頭成長主動式ETF基金（00986A）經理人蘇聖峰指出，在對等關稅解放日後，美國經濟指標尚稱穩健，儘管川普的政策多變，但市場對消息面反應鈍化，回歸至基本面，從企業獲利表現來看，科技七巨頭（Meta、亞馬遜、蘋果、Alphabet、輝達、特斯拉、微軟）財報及展望良好，有利帶動科技業持續成長外，預期後市極端政策機率下降，加上投資人對救市訊號有所期待，有助於延續多頭氣氛；另就貨幣政策面分析，預期第4季至明年進入降息環境，資金面有利全球股市第3季的續攻。

蘇聖峰表示，近年龍頭企業憑藉其規模優勢和創新能力，以及穩健的獲利與財務體質，在面對市場風險和科技變革時，展現護城河的韌性及強勁的成長力，長期投資價值看好。根據統計，自2020年以來，大型成長股共有五個年度績效表現大勝小型股，可看出龍頭成長股的股價表現較小型股強勁。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。