配息「灌水」時代結束 這檔ETF靠「真股利」獲專家力挺

當前高股息ETF市場風聲鶴唳，隨著金管會最新配息規範上路，不少標榜「高配息」的ETF被迫面對「真金白銀」的考驗。過往動輒喊出年化配息率10%以上的神話，恐怕將走入歷史。此波政策調整，不僅讓投資人重新審視高股息ETF的實力與體質，也意外讓投資人發現，以追息為訴求的富邦特選高股息30ETF（00900），才是正宗高股息，不受到此次新規範的影響。

7月金管會重磅祭出「ETF配息新指引」，核心原則很簡單，實際配息率原則上不得超過「參考配息率」。高股息ETF配息率將有天花板出現，即是ETF所追蹤的指數息率，而過去多檔高股息ETF配息率皆顯著高於追蹤指數息率，相關配息政策是否合理合規，值得投資人留心。同時在金管會出手後，配息灌水時代也將宣告結束。

這項政策一出，過往配息率動輒高達10%以上的ETF如元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）等，面臨實質限高令。此外，根據法人統計，不少人氣高股息ETF的實際配息來源中，都夾雜大量資本利得，未來在新制下勢必受到壓縮。

ETF達人提到，觀察近一年國內高股息ETF的追蹤指數息率，唯一站上7%的，就是富邦特選臺灣高股息30ETF（00900）。這代表它的指數本身就涵蓋高現金股利的優質企業，不需灌水也能提供可觀的配息。

更值得一提的是，根據富邦投信公告，00900即將在8月15日除息，配發金額為0.1元，且配息來源為股票股利，沒有動用任何資本利得。這在新法上路之後，不僅合規，更凸顯其配息的乾淨度與可持續性。

ETF達人也直言，若想在新制上路後，更應關注配息「品質」，是否來自企業獲利？是否具備填息能力？是否依舊享有穩定配息？避開縮水風險，值得高股息投資人深思之處。「像00900這種來源清楚、配息穩定的ETF，會是投資人可以長期信賴的選擇。」

當市場熱度冷卻、規則趨嚴，真正能留下來的ETF，必須經得起數據與制度雙重考驗。投資人若想掌握長期穩健現金流，00900或許正是這波「新高股息時代中，值得關注的一顆明珠之一。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。