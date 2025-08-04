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台灣首檔債券主動式ETF今掛牌 聯博：為投資人開啟債券配置新篇章

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
聯博投資等級債入息主動式ETF於今天上櫃掛牌，聯博投信ETF發展部副總鍾郁婕（左起）、聯博香港亞太區行銷部主管盧兆榮、聯博集團亞太區總裁高愛捷、聯博投信董事長翁振國、聯博投信固定收益資深投資策略師江常維合影。記者賴昭穎／攝影
聯博投資等級債入息主動式ETF於今天上櫃掛牌，聯博投信ETF發展部副總鍾郁婕（左起）、聯博香港亞太區行銷部主管盧兆榮、聯博集團亞太區總裁高愛捷、聯博投信董事長翁振國、聯博投信固定收益資深投資策略師江常維合影。記者賴昭穎／攝影

台灣首檔債券主動式ETF－00980D，聯博投信發行的聯博投資等級債入息主動式ETF（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）今天上櫃掛牌，櫃買中心指出，這象徵台灣債券ETF市場邁入全新的里程碑，也為亞洲資產管理中心注入新動能。

櫃買中心今天舉辦掛牌典禮，金管會證期局副局長高晶萍表示，被動式ETF目前已是國人重要的投資理財工具，金管會也期望透過主動式ETF的推出，除了為債券 ETF 市場注入創新動能，也可同時平衡國人在被動與主動商品之間的配置。櫃買中心董事長簡立忠則說，聯博投信在台灣首檔債券主動式ETF的掛牌，為資產管理市場樹立了一個重要的里程碑，具有兩項重要意義，其一為為債券ETF市場加入「主動式」元素，帶來更多元的選擇，以及其二為外資投信聯博集團首度加入櫃買債券ETF的行列，帶來新的市場活力。

聯博集團亞太區總裁高愛捷（Ajai Kaul）指出，台灣是聯博在亞洲最重要的市場之一，因應當前投資人對收益投資的高度需求，聯博投信以債券做為首發產品，也是對台灣債券ETF市場的高度肯定與對投資人實現長期價值的承諾。聯博投信董事長翁振國則說，首檔債券ETF的發行只是一個開始，未來將會持續在台灣推出相關商品，讓台灣被世界看見；此外，聯博投信是全台最大主動債券基金公司，領先業界推出全台首檔主動式債券ETF，結合集團的主動管理實力與ETF的靈活交易優勢，為投資人開啟債券配置的新篇章。

聯博指出，00980D是全台第一檔以主動選債為核心、依投資價值挑選標的而不受指數限制的債券ETF；也是全台首檔能靈活配置不同天期與債種的投資等級債券ETF。

聯博投信ETF發展部副總經理鍾郁婕指出，今年以來主動式債券ETF對全球債券ETF淨流入的貢獻近四成，且其在全球債券ETF資產規模中的占比持續提升，建議投資人可將主動式債券ETF作為債券布局的重要工具之一，以靈活策略兼顧收益與市場機會。

至於該如何挑選券種？聯博投信固定收益資深投資策略師江常維表示，美國債市持續領先全球表現，加上聯準會預計年內降息2碼，美債下半年表現可期。整體而言，看好公司債未來的表現，投資等級債尤其具備優勢，值得投資人關注。

00980D以成熟市場的投資等級債為核心，最高可配置20%的非投資等級債，並設有月配息機制與匯率適度避險。鍾郁婕指出，預估長天期美國公債殖利率受通膨與債信因素影響維持高檔震盪。因此，目前投資團隊主要仍以中短天期債券布局為主，到期日在10年以下的債券布局目標超過五成，存續期間目標落在5-7年，以降低整體投組的利率風險。

在產業分布方面，00980D目前聚焦銀行、通訊、能源、非必須消費與保險等產業。投資團隊偏好大型國家級龍頭銀行，這類銀行體質較佳、經營多元化，較不容易受關稅影響，因應經濟疲弱的能力較強。通訊產業在整體總經環境轉趨保守下，防禦性較佳、景氣敏感度較低且較具下檔保護機會，亦是布局的目標。此外，投資團隊亦關注部份景氣敏感度較高，但資產負債表強健的產業，例如汽車產業；還有那些具有更強資產負債表、更大規模和較低損益平衡點的高品質獨立能源公司。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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