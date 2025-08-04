台灣首檔債券主動式ETF 00980D上櫃掛牌 為亞資中心注入新動能

台灣首檔債券主動式ETF—聯博投信發行之聯博投資等級債入息主動式ETF（00980D）於4日上櫃掛牌，象徵著台灣債券ETF市場邁入全新的里程碑，也為亞洲資產管理中心注入新動能。為慶賀聯博投信發行台灣首檔債券主動式ETF，掛牌典禮現場貴賓雲集，包括金融監督管理委員證券期貨局副局長高晶萍、聯博集團亞太區總裁高愛捷（Ajai Kaul）、聯博投信董事長翁振國及流動量提供者與參與證券商等貴賓親臨參與，共同見證這歷史性的一刻。

高晶萍表示，金管會主委彭金隆在推動政策上一直秉持積極開放的態度，重視並傾聽業界意見，金管會將兼顧業者發展、風險控管、投資人權益，持續推動台灣成為亞洲資產管理中心之政策。被動式ETF目前已是國人重要的投資理財工具，金管會也期望透過主動式ETF的推出，除了為債券 ETF 市場注入創新動能，也可同時平衡國人在被動與主動商品之間的配置。

櫃買中心董事長簡立忠則強調，聯博投信在台灣首檔債券主動式ETF的掛牌，為資產管理市場樹立了一個重要的里程碑，具有兩項重要意義，其一為為債券ETF市場加入「主動式」元素，帶來更多元的選擇，以及其二為外資投信聯博集團首度加入櫃買債券ETF的行列，帶來新的市場活力。今日正式上櫃的這一刻不僅代表聯博投信深耕台灣市場的決心，亦是櫃買中心推動台灣邁向亞資中心的一大步。

高愛捷指出，台灣是聯博在亞洲最重要的市場之一，因應當前投資人對收益投資的高度需求，聯博投信以債券做為首發產品，亦是對台灣債券ETF市場的高度肯定與對投資人實現長期價值的承諾。翁振國則表示，今日首檔債券ETF的發行只是一個開始，未來將會持續在台灣推出相關商品，讓台灣被世界看見。投資人的每一塊錢，都是聯博投信肩膀的負擔，聯博投信將秉持高度專業及誠實的態度，透過技術操作持續提供投資人更具彈性與效率的資產配置工具。

櫃買中心一直以來致力推動債券ETF市場發展，目前上櫃債券ETF共計有94檔，資產規模約新台幣2.6兆元，排名亞太地區交易所第一。未來櫃買中心除持續推動產品創新及制度優化，使債券ETF生態圈發展更加完善之外，亦期盼更多投信業者加入債券主動式 ETF 發行行列，為我國資本市場開創更多可能性，共同實現把台灣打造為亞洲資產管理重鎮的願景。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。