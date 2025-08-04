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盤面風格翻轉 如何挑主、被動ETF？法人：高股息收搭成長策略有望加分

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

美國7月就業數據疲軟，加上台美關稅談判是否仍持續進行中，牽動台灣半導體等多數電子業等關稅稅率的232調查結果尚未出爐，市場再度被不確定因素所籠罩，影響4日台股表現，電子權值股走勢相對承壓，金融、營建股挺身而出，市值、高股息型等主、被動式ETF跌多漲少，市值型普遍承壓、但部分高股息或兼具成長型的主、被動ETF表現相對亮眼，法人認為，顯示在現階段盤面風格轉換時，息收搭成長策略為較佳應對策略。

法人表示，主動式ETF優勢在於靈活性，與被動式不同。傳統被動ETF僅買集中市場股票，每半年換股一次，容易錯過市場機會；主動ETF則能擴大選股範圍，涵蓋更多中小型股或興櫃標的，加上今年遇到川普上任的對等關稅年，市場變化加大操作難度，主動投資顯得重要。

主動安聯台灣高息基金（00984A）經理人施政廷表示，隨著各國關稅陸續拍板，企業運作將有跡可循，急單效應可能放緩，這部分未來需再進一步關注，但對於股市不確定性因素可望下降；市場除了主要反映關注川普對於關稅大限到期的態度外，聯準會利率政策步調也是牽動市場氛圍的另一因子；下一步觀察重點則是有待牽動台灣半導體等多數電子業、工具機與精密扣件等關稅稅率的232調查結果出爐。

施政廷表示，展望後市，面對盤面風格轉換，投資組合風格不再只以股息為主，而是以股息打底、成長加值的新策略；持股調整頻率及產業組成也都將以更動態及主動方式，應對市場的波動，布局上應擴大息收與超額報酬來源的同時，也建議聚焦高息與穩健現金流兼具的標的，並可挑選採取「多投資策略」的來靈活應對市場震盪與變化，把握以穩健核心高股息策略作為核心配置、搭配具股價成長的超額報酬策略作為加值選項的投資主軸。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 關稅 高股息

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