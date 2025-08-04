232條款仍蓋牌 經理人：00878產業均衡展優勢

國泰投信表示，台股短期的表現受到關稅談判稅率結果影響，投資人可適度布局防禦性較佳的高股息ETF，如近日宣布預估配息公告的國泰永續高股息（00878）在產業上均衡配置，在台股震盪期間有望降低衝擊。00878已公布最新一季預估配息金額，上周四公告後，上周五(1日)。想參與這次配息的投資人可把握8月15日前申購，即可參與8月18日除息交易日，股息預計於9月11日發放。

國泰投信ETF研究團隊表示，這次20%關稅並不適用在關稅豁免清單 (Annex II) 及新增豁免項目的總統備忘錄，台灣主力對美出口商品如半導體、伺服器、藥品原料、關鍵零組件、礦產與化工材料等，合計占比近75%的輸出品項其實沒有受到本次對等關稅的影響，也就是說台灣最具競爭力的半導體產業鏈並不適用於上周公布的20%稅率，而是預計在8月中旬公布的美國232條款。實際稅率將在美方調查完畢後公布，目前還是按照既有稅率進行徵稅，受到對等關稅的影響較輕微，因此投資人不需過於擔憂。

00878基金經理人游日傑表示，232條款調查的半導體關稅並不只針對半導體產品，更包括半導體製造設備(SME)及任何內含上述半導體或設備的終端產品，例如電子裝置、智慧型手機、資料中心設備等。也代表232條款上路後，台灣能憑藉完整的半導體產業優勢為籌碼，有望爭取到優於其他競爭國家在半導體關稅上的最惠國條款，現階段仍可適時布局台股，等待市場回春。

00878基金經理人游日傑補充，台灣在半導體、AI伺服器等關鍵生產線採全球布局，在美、墨、印度、越南、菲律賓等國皆有設廠，一方面降低對等關稅的風險，亦可更接近主要市場，強化在供應鏈關鍵地位。且自2025 年起，全球主要CSP 紛紛加速投入自研AI 晶片(ASIC)開發，預估2026年產值將逾200億美元，持續拓展AI晶片的市場版圖。ASIC浪潮也帶動整機系統全面升級，涵蓋IC 設計、ODM、散熱、電源、高速傳輸、機殼等關鍵模組，其中以台灣供應鏈滲透率最高，預計將大幅推升營收動能成長，成為最大受惠者。

00878自2020年掛牌至今已滿五周年，成立以來歷經市場多空考驗，鎖定市值較大、兼具穩定性與流動性的個股，並且注重產業均衡，不過份倚重單一產業別，成分股中半導體業與電腦及周邊類群合計約4成，包括受惠AI伺服器出貨潮帶動營收的華碩（2357）、聯電（2303）、廣達（2382），以及IC設計龍頭聯發科（2454）、聯詠（3034）及瑞昱（2379），配置約三成的金融股以及食品、通訊等內需股，在關稅壓力下有望降低衝擊，截至6月底已有182.7萬投資人持有，是退休族資金規劃、以及小資族完善投資配置的選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。