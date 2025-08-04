先求生存再求致富！月薪4萬工程師揭ETF配置心法：高股息撐生活、市值型種希望

ETF配息新規範上路，關鍵「息收」影響不少股民，重新盤點高股息、市值型、債券型ETF的資產配置成關鍵。臉書「豹哥的存股研究室」就探討「不是我不知道市值型 ETF 很好，只是我那時候需要撐住現金流」文章引起共鳴，內容講述月薪僅有四萬多的傳產工程師，如何靠ETF的配置籌出房貸、看護費的生活現實面。

投資ETF不是選邊站而是分清階段！ 豹哥提三問了解自身投資目的

因看護需求及房貸的雙重壓力，豹哥短時間內穩定的現金流支付開銷，他說：「我需要的是，每一季有股息入帳、有必要支出時，不用驚慌、不用爆肝加班、至少要有一層現金流底層，撐得住家裡的壓力；這不是『財富自由」的配置，這是『生活撐得住」的選擇。」

確實許多靠著息收度日的股民並非只是存錢，更多的是生活開銷的支應，因此豹哥分享，選擇何種ETF不是「挑邊站」，而是「分清楚階段」，不是哪個績效比較高就全壓，而是哪一個工具，能撐過眼前的經濟壓力。

他認為，投資不是「一開始就選對」，而是不同階段裡做務實選擇。近一步分析高股息是撐住生活壓力的主力；市值型是對未來留下的希望種子；債券型則是學會的資產穩定劑。也提醒股民正在煩惱配置的同時，應該透過3問題了解自身情況，首先是現階段的需求是現金流，還是長線成長；再來是有沒有撐過波動的心理與現金條件；最後更該清楚定位處在人生哪一個階段。

配息新規範上路！8月除息戰開打 逾十檔ETF配息公告

籌劃資金配置，除了觀察何種ETF適合自身外也要看看績效是否能符合配置效益，根據資料顯示本月除息ETF超過10檔，涵蓋高股息、主動式及債券型ETF，以年化配息率來看，FT臺灣永續高息(00961)第二次配息依舊保持水準，逼近10%的年化配息率拿下冠軍寶座，絲毫未受配息新規影響。接續為富邦特選高股息30(00900)、國泰永續高息(00878)年化配息率也有9.20%及7.60%。

8月除息ETF一覽表 股票名稱及代號 8月1日收盤價(元) 年化配息率(%) 除息日 高股息ETF FT臺灣永續高息(00961) 9.31 9.90 8/18 富邦特選高股息30(00900) 13.00 9.20 8/18 國泰永續高息(00878) 21.05 7.60 8/18 富邦臺灣優質高息(00730) 22.94 5.80 8/18 復華台灣科技優息(00929) 17.75 5.40 8/19 元大台灣價值高息(00940) 9.19 5.20 8/07 中信成長高股息(00934) 18.91 4.90 8/18 野村趨勢動能高息(00944) 14.21 4.60 8/18 群益科技高息成長(00946) 9.48 3.20 8/04 主動式ETF 主動群益台灣強棒(00982A) 11.81 8.00 8/18 債券型ETF 群益優選非投等債(00953B) 9.34 7.80 8/04 凱基美國非投等債(00945B) 13.79 7.04 8/15 FT投資級債20+(00982B) 9.44 6.10 8/18 資料來源： CMoney (2025/08/01)

債券型ETF年化配息率也不差！ 三檔年化配息率均破6%

債券型ETF表現也不遜色， ETF群益優選非投等債（00953B）以7.8%的年化配息率領先，凱基美國非投等債（00945B）也以7.04%居次，展現非投資等級債券商品的吸金能力。

而在投資級債券類別中，富蘭克林華美投信的「FT投資級債20+（00982B）」表現穩健，本次配息年化率達6.1%。市場專家分析，在全球經濟前景仍具不確定性之際，投資級債券以其高品質信用結構，提供超過6%的收益率，且價格波動風險相對可控，成為追求穩定現金流的投資人青睞的選擇。

00982B基金經理人洪慧珊表示：芝商所FedWatch最新數據顯示， 9月仍有逾4成的降息機率，至年底仍有1~2碼的降息空間，對於追求資產配置穩定、風險分散及現金流的投資人而言，正逢台股高檔，正是投資人評估和佈局台幣計價債券ETF的最佳時機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。