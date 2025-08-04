美元止穩美債要反彈了…最壞情況已過？小童點出下一波漲勢關鍵信號

美元如期止穩 債券下一步？

嗨大家好，我是小童！

美元如預期中的暫時止穩，那下一步有機會推升美債反彈嗎？今天我們就來好好聊聊這個問題。

穩定幣法案通過 美元維持買盤支撐

還記得我們之前分享過穩定幣天才法案的分析嗎？這個法案在上週終於被川普正式簽署通過。在那部影片中我有提到，很多人擔心法案一通過會不會形成「一美元變兩美元」的假象、進而讓美元進一步貶值，但我認為理論上不會。原因在於，這個法案要求每一單位穩定幣都必須有一單位美元資產做擔保，也就不會產生多出來的「兩美元」假象。

因此，美元近期能維持走強，正是因為穩定幣法案讓加密貨幣市場更成熟，吸引更多機構投資，進一步帶動穩定幣需求、進而支撐美元買盤。美元只要止穩，對美債ETF來說就是正向訊號！

美債利空出盡 只差臨門一腳

回到加密貨幣與美元，這塊市場只會越來越穩健，進一步帶動穩定幣需求，有助於美元保持強勢。以國際利差來說，即使美國降息，利率仍難低於台灣或日本，只要利差還在，美元就具備套利機會，不易出現大幅貶值。

我自己這段期間，也透過減碼高檔的0050，把資金轉進美元與加密貨幣，像重點佈局的狗狗幣，這波漲幅超過六成。這再度印證分散操作、靈活資金運用的重要性。

至於美債ETF，經歷過6月美債到期、信評下調、穩定幣法案等利空，行情反而沒垮。美債只差臨門一腳，未來只要價格轉強、利率出現明顯變化，就有機會上攻。近期川普政府還對聯準會主席鮑爾發動刑事指控，若鮑爾被換掉，降息節奏可能加快，對債市是刺激，但也有匯率變動的風險。

債券長線看多 短線觀察臨門一腳

總結來說，不管降息步調快或慢，只要美元有買盤支撐，長期對債券都是後盾。即便降息加速，美元大跌風險也有限，因為美國利率還是難大幅低於全球其他主要國家。

所以我的觀點不變，債券長線偏多觀察，短線就等臨門一腳。

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