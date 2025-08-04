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海外ETF 00757人氣旺 4.4萬零股族搶買

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
美股示意圖。（路透）
美股示意圖。（路透）

美股今年經歷V型反轉走勢，年初受經濟不確定性與政策變動衝擊，4月美股主要指數重挫約20%，隨著政策面釋出利多訊號，加上科技巨頭優異表現，美股強勢反彈。根據CMoney截至8月1日最新數據，今年以來台股ETF零股股東人數僅成長0.66%，反觀海外ETF零股股東人數大增41%，五大熱門標的全是美股原型ETF。

據CMoney截至8月1日統計，統一FANG+ ETF（00757）零股股東人數以44,571人居海外股票ETF人氣王寶座，排名第二至第五名依序元大S&P500（00646）、國泰費城半導體（00830）、富邦NASDAQ（00662）、復華S&P500成長（00924）。此外，00757於1日盤中零股交易量達38萬股，穩居海外股票ETF交易量第一名。

從績效表現來看，00757今年以來報酬率已率先翻正，統計至8月1日，00757是今年以來唯一一檔報酬率突破3%的美股原型ETF，展現其投資價值與修復能力。投資專家指出，科技巨頭第2季財報表現強勁，Google、Meta、微軟與蘋果在AI、雲端及廣告領域持續成長，美股科技巨頭的獲利能力持續向上攀升，川普親自領軍的「星際之門計畫」更是科技界的重磅消息，帶動科技股後市動能。

投資專家指出，投資人可透過優質美股ETF參與科技成長行情，資金有限的小資族，可善用零股存股的策略，採取定期定額或逢低加碼的方式，循序漸進累積投資部位。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00757統一FANG+

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