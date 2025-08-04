國內首檔主動式債券ETF 00980D 4日上櫃掛牌

聯博投信推出國內首檔主動式債券ETF—主動聯博投等入息ETF（00980D），4日在櫃買中心正式上櫃掛牌。櫃買中心董事長簡立忠表示，聯博集團是全球知名的資產管理公司，管理資產超過7,000億美元，此次掛牌不僅是聯博投信首度加入櫃買家族，也是債券加上主動元素的融入，提供投資人更多元的選擇。

簡立忠指出，全球金融市場波動劇烈，投資人更重視資產配置。此次聯博投信推出的主動聯博投等入息ETF，結合了主動操作的彈性及ETF交易的便利，運用其全球研究及資產管理優勢，為市場帶來前瞻性的新產品。

簡立忠表示，目前櫃買中心掛牌的債券ETF已達94檔，管理規模約達新台幣2.6兆元，位居亞太市場第一。隨著聯博投信的加入，將壯大完善ETF生態系，迎來新的成長動能。在主管機關的支持下，台灣的ETF市場正積極發展，也鼓勵創新商品推出，以提升市場的活力及競爭力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。