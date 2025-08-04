AI 動能加持 台股ETF績效強強滾

7月在外資回補的加持之下，台股單月上漲1,286點，漲幅為5.78%，觀察台股被動式ETF的表現，前十強為科技型與市值型各5檔，華南永昌投信表示，7月在AI產業帶動之下，科技型ETF表現相對亮點，但部分市值型ETF由於成分股中AI概念股占比較大，表現也不遜於科技型ETF。值得一提的是，5月剛掛牌的華南永昌優選50單月表現更勝於老牌市值型ETF的富邦台50跟元大台灣50。

華南永昌優選50經理人蔣松原表示，台灣第2季GDP年增率達7.96%，是近四年的新高，主要是受惠於AI需求、出口及訂單推升。在此影響之下，7月台股成為新興亞股中最後青睞的區域之一，單月買超金額達76.24億元。

觀察7月台股ETF的表現，整體ETF單月平均報酬為3.84%，略遜於加權指數的5.78%，但整體來看，科技型與市值型ETF的表現都優於高股息型ETF。蔣松原認為，未來台股的發展還是要特別留意的是AI及科技題材，因此在挑選台股ETF上還是建議挑選科技型及市值型。

由於受到美國宣布台灣對等關稅稅率為20%影響，台股8月1日以大跌開盤，最終跌幅收斂至0.46%，蔣松原表示，第3季台股恐將以區間震盪居多，指數要再大幅上漲的機率有限，但個股表現卻值得期待，像是台積電及主要科技類股下半年業績仍具競爭力，尤其AI需求強勁、出口暢旺仍是台股兩大利多。

蔣松原特別強調，外資以連九周買超，顯示其看好台股後市的看法不變，但短線受到關稅及降息議題的不確定性影響，第3季指數將以震盪為主，但第4季在AI產業的帶動之後，指數將可望持續走高，相關的ETF也將同步受惠。

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