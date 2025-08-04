00768B正式加入季配息行列 配息時程出爐

成立逾六年的復華20年美債ETF（00768B）正式加入季配息行列。根據復華投信官網公告顯示，00768B收益分配變更日前獲主管機關核准，由「不分配收益」調整為「按季分配收益」。

首度配息時程也已出爐，預計8月19日進行除息，投資人若想參與此次配息，需於8月18日前持有或買進，並於9月12日發放。

據統計，8月將除息的長天期美債ETF，除了00768B之外，還包括中信美國公債20年（00795B）、中信美國市政府債（00847B）、元大20年美債（00679B）等季配息標的，以及月配息的元大優息美債（00967B）。

隨降息題材再度發酵，壽險法人近期陸續回補長天期美債部位，成立逾六年首度配息的00768B，也吸引資金青睞。自7月中旬公告調整為按季分配收益以來，成交量及申購單位數皆有明顯增加。

上周最新公布的美國非農就業人數不如市場預期，加上5、6月就業人數大幅下修，帶動美國十年期公債殖利率出現明顯回落。

復華投信表示，美國就業市場出現明顯降溫，使9月降息機率再度攀升，接下來關注重點轉向關注經濟數據及貨幣政策等步調變化，建議投資人可採分批佈局策略，進一步掌握美債殖利率自高點回落帶動的美債反彈行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。