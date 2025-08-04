台股高位階布局莫心慌 聯邦009804結構均衡

隨著美國與多國陸續達成關稅協議，台股短線表現則受壓抑。另方面，權值股台積電股價陷入整理，短期未能有效突破前高，導致大盤缺乏明確領航動能，整體市場氛圍轉趨觀望。

法人表示，儘管短期雜音仍存，台灣中長期經濟基本面依舊穩健。根據台經院最新預測，2025年台灣GDP成長率上修至3.02%，反映出口及民間投資動能持續回升，尤以AI、高效能運算、雲端應用等新科技需求強勁，帶動供應鏈穩定擴張。6月外銷訂單年增率達24.6%，已連續五個月呈現正成長，顯示台灣科技產業具備紮實動能。

法人指出，當台股位處相對高位、且傳統市值型ETF對台積電等單一權值股集中度高達60%~70%時，投資人對權重優化的配置需求將更為迫切。聯邦台灣精彩50 ETF（009804）即是以台灣50為追蹤標的，採用與0050、006208一模一樣的成分股組合，搭配差異化的權重設計。「熟悉的配方，嶄新的配比」，讓投資人在掌握市場主流的同時，降低對個別權值股的依賴，有效提升資產配置的穩定性與效率。

目前聯邦009804 ETF涵蓋電子、金融、傳產等多元產業，結構均衡，不刻意集中於特定題材或產業方向。法人進一步指出，將於8月8日首次發放配息收益，提供投資人布局台股之餘，同時享有現金流入的機會，提供在股市逢高獲利了結資金的再投入標的。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。