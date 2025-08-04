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全職媽咪秀00918一季股息收入228萬！遭質疑「怎麼可能？」本人親曝祕訣
帳號elegant.mummy日前在Threads曬出7月收入明細，單月光股息就入帳2,284,703元，總現金流高達229萬5186元。
自曝無需上班，靠00918配息與資本運作，安心當全職主婦，還能陪伴孩子成長，羨煞不少網友。
不過，貼文一出也引來不少質疑。有網友直接算盤推敲：「妳有領育兒津貼，最多45歲？22歲畢業，27歲能存到300萬買台積電？本業是啥，可以五年不吃不喝？」還有人質疑是否「編故事自嗨」，直言一般人難以達到這種資產規模。
對此，elegant.mummy罕見耐心詳解：「沒有編故事，是您的思維限制了您。早期在美國念書和工作時，2005年～2012年一共存下44張台積電，當時台積電一張只要4-6萬元，金融風暴時還跌到4萬，都是專注工作，把所有錢投入台積電。」她強調，2012年後因為生孩子停買台積電，改將資金轉存定存，12年間也存了約3500萬元，並買了兩間房。
她還強調，矽谷工程師的薪水比她多更多，理財只是紀律與觀念的累積，「希望以上能顛覆你的思維限制」。
這番理性回應，也讓部分網友改觀。有人認為，「積少成多、專注存股與紀律投資，確實可以累積出龐大資產」，更有人討論，「有沒有台積電存股心法？」「是不是該認真學習資產配置？」甚至還有人自嘲「想當她的乾兒子，幫忙分攤家務」。
◎本文內容已獲 Grace 授權改寫，原出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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