00878股息「連3降」高股息神話要結束了？ 達人：其實沒差關鍵是這個

前幾天才剛看到ETF指引的規範，00878今天就公佈最新股息降到0.4元，比上一季的0.47元又再下降了0.07元，等於00878的股息已經連3降...

0.55→0.5→0.47→0.4元

正巧這個時機點公佈，真的會嚇到人！

但是先別慌，以單季0.4元來算，事實上年化殖利率還有7.6%左右，仍然是略高於我們抓的4%~6%，對於高股息ETF的股息下降，可能還是要花點時間來適應，但換個角度想也不是壞事。

配息少了，不代表投資效益或報酬變差，只是沒有把錢發出來，留在ETF中變成淨值的一部分，當然；之前看到殖利率很高還是會覺得開心，可是後面要面對填息壓力，又或是錯過股價成長的機會（雖然要長期放的話，短期有沒有填息不會很重要），現在只是把多一點的錢留在ETF裡。

不過也有大大說，股息沒有發出來留在淨值中，導致股價相對高，同樣金額能買的股數就變少了，但事實上用總數的概念去看是一樣的喔！

我想一下，拿金額的概念來說可能會比較清楚，假設每個月定期定額投入的金額是1萬元，那無論00878因為配了多少股息導致因除息調整了股價，我們投入的就是1萬元，沒有變多或少。

再講得更清楚一點，假設持有1,000股00878，目前價格25元，部位價值就是25000元；如果發現金股利1元等於除息1元，股價會從25元變成24元，我們會拿到1000元現金，加上手上的1000股，帳面價值：現金1000元+股數1000*24元=25000 元，資產價值沒變，如果股息沒有發出來，而是直接留在ETF裡，股價就維持在25元，部位仍然是：1,000股*25元=25000元，結果也是一樣的。

差別在哪？

發現金，ETF幫我們「提早」把部分資本利得換成現金，留在ETF：這筆錢繼續在ETF裡替我們運作，何時要實現資本利得，變成自己決定，對於定期定額的人來說，我們本來就是用固定金額投入（上述說的每個月1萬元），股價高低只影響「當下能買幾股」，但不影響總投入金額，不會讓我們少了什麼。

說到底，高股息ETF有「合理的高股息」才是重點，發太多也是要再投入回去而00878本來也不是為了追短期的高息，

它的換股策略都是有考量過的，例如上個月的例行換股「3進3出」，看重的是成分股長期的穩定經營及配息能力，不會為了追求殖利率去大動干戈。

成分配置上，半導體＋電腦周邊超過四成，有AI題材；金融和傳產占四成也提供防禦性，這樣的產業結構下，就算遇到關稅或震盪，衝擊應該也相對可控。

最後再簡單整理一下，高股息ETF的股息會慢慢調降的原因：

1.金管會規定不得過度使用「收益平準金」來配息 2.實際配息率應合理反映追蹤指數的股息殖利率 3.成分股的殖利率大約就是4%~6% 4.台股高點盤整久了，ETF的資本利得慢慢耗盡 5.台股近年雖表現不錯，但許多企業（特別是電子類）選擇留存現金擴廠或因景氣保守調降配息 6.為因應之後的關稅、匯率變數，ETF選擇多留存一些來因應可能的變數

與其配的高然後填息困難，現在ETF更強調：

穩定現金流、不傷淨值、追求長期總報酬（股利＋資本利得）投資人也慢慢明白，高股息不等於高報酬，過度配息不一定是好事，因此轉向「總報酬導向」的ETF或策略。

所以與其糾結於「為什麼這次配得比較少」，可以再多思考高股息ETF的角色：它仍然是能幫助我們降低資產波動、創造穩定現金流的工具，如果要拿來當退休金、當長期現金流配置，「合理的殖利率」4%~6%，反而讓它更貼近本質，也更能抱得住。

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