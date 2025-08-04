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00961蟬聯配息王寶座

經濟日報／ 張瀞文
8月除息ETF概況
8月除息ETF概況

關稅等議題干擾市場，台股大盤指數持續在歷史高檔區間震盪，投資人追高意願轉趨審慎，「入袋為安」的投資策略成為市場主流。8月ETF除息成為焦點，以高股息與穩健債券型ETF最受青睞。其中，FT臺灣永續高息（00961）以近10%的年化配息率領跑，吸引市場關注。

00961為月配息，本次每股配發0.077元。CMoney統計，以8月1日收盤價9.31元計算，00961年化配息率上看10%。00961於去年10月掛牌上市，繼今年7月首次配息繳出逾10%的亮眼配息成績後，8月再度蟬聯配息王寶座，展現穩健的收益實力。

00961採取獨特的「ROE（股東權益報酬率）年成長率」選股策略，不僅著眼於當前股息，更精準鎖定具備獲利成長潛力的企業，因此在高波動市場中兼具防禦性與高息價值，持續吸引官股行庫等法人資金的青睞，成為穩健型投資首選標的。

在這波8月ETF配息潮中，其他台股高股息ETF同樣表現不俗，如富邦特選高股息30（00900）以9.2%的年化配息率緊追在後；至於採季配息的主動群益台灣強棒（00982A）及國泰永續高股息（00878），年化配息率也分別達到8%與7.6%，為投資人提供多元的收益選擇。

在債券型ETF方面，非投資等級債的群益優選非投等債（00953B）以7.8%的年化配息率領先；在投資級債券類別中，FT投資級債20+（00982B）表現突出，年化配息率達6.1%。法人分析，投資級債券在震盪市場中的風險相對可控，年化配息率超過6%，對追求穩健收益的投資人而言，是相當不錯的選擇。

展望後市，法人預期，台股ETF具備高股息與成長潛力，優質債券ETF則提供穩健收益，都仍是資金追捧的焦點。隨著多檔ETF的除息日集中在8月中下旬，市場資金有望提前卡位，投資人可利用除息時程規劃，為投資組合創造穩定的現金流。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

月配息 高股息

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