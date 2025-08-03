快訊

花蓮陸配村長8月1日遭解職 她怒：我拿的是台灣護照

U12世界盃／中華隊0:2惜敗南韓無緣季軍 美國6度稱霸

比吃優格、補充益生菌還有效 研究指1事才是促進腸道健康關鍵

00713怎麼了？買到「牛皮」ETF…掀討論：低波動=低報酬？

聯合新聞網／ 綜合報導
元大台灣高息低波（00713）因成分股偏重內需、防禦型標的，近年在市場多頭與AI輪動下表現持平，引發社群投資人多面討論。中央社
元大台灣高息低波（00713）因成分股偏重內需、防禦型標的，近年在市場多頭與AI輪動下表現持平，引發社群投資人多面討論。中央社

元大台灣高息低波（00713），近一年來表現引發討論。原PO表示，從2024年9月起多次分批買進00713，但因股價震盪與配息，帳面損益始終不如預期，也好奇「為何這檔ETF近一年表現明顯弱於市場大盤？」

編輯推薦

  • 00878公告配息0.4元！網嘲「左手換右手」：股價跌到心很痛

首先，許多人認為00713的低波動設計，天生追求穩定配息與相對抗跌，但也限制了跟隨市場強勢反彈的空間。「低波動＝低回撤、低報酬，表現正常」、「大盤多頭時跑輸屬預期」。若只用一年績效評斷，恐怕未必能反映產品長期特性。

其次，網友聚焦於成分股結構。由於00713著重於內需、傳產與金融股，AI與半導體權值較低，導致近期強勢族群輪動時表現落後「前兩大是電信金融，AI和台積電本來就不是它的選股邏輯」、「今年科技權值股主導盤勢，主打防守的ETF自然被邊緣化」。

最後，不少留言提醒，高股息型ETF在市場資金風格變化時容易陷入「抗漲又抗跌」窘境。「高點進場容易悶住，只能靠拉長持有時間或分批攤平」、「景氣好時市場追高成長股，防禦型ETF相對冷淡」。「配息+少回撤是本質，追價差就要有耐心」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 季配息 00713元大台灣高息低波

延伸閱讀

00878公告配息0.4元！網嘲「左手換右手」：股價跌到心很痛

進口車關稅未爆彈…車商喊玩完！遭冷回：過去「賺很大」倒光也無所謂

汽車公會反對降美車關稅 PTT酸：保護廢產業還要多久？

台美關稅「還有降的機會？」鄭麗君回台無新進展 網嘲：飛了5趟結果是空

相關新聞

00713怎麼了？買到「牛皮」ETF…掀討論：低波動=低報酬？

元大台灣高息低波（00713），近一年來表現引發討論。原PO表示，從2024年9月起多次分批買進00713，但因股價震盪與配息，帳面損益始終不如預期，也好奇「為何這檔ETF近一年表現明顯弱於市場大盤？

三明治族爸爸 別錯過ETF

2025年父親節將至，投資專家建議可以透過適當的理財方式來增加收入，而ETF具備交易便利、靈活性、高透明度、相對低的費用...

00952「逆勢上攻」不畏台灣關稅20％！AI供應鏈全產業鏈卡位成關注焦點

美國正式對台灣加徵20%關稅，市場原本預期台股壓力山大，卻意外看到AI主題ETF逆勢領漲。根據最新行情，5檔與AI供應鏈關聯度高的ETF表現亮眼，成為市場抗壓指標：00733單日上漲1.57%、月漲幅

6.1％配息香！00982B投資級債ETF公告配息…存債族別錯過

富蘭克林華美投信旗下FT投資級債20+ ETF（00982B）今公告最新配息，每單位配發0.048元，以8月1日收盤價9.44元計算，年化配息率達6.10%，展現穩健收益魅力，吸引投資人目光。

月配息王就是它！00961年化率再飆10％ 官股認證狂買

高股息ETF戰場再掀波瀾！富蘭克林華美投信旗下「FT臺灣永續高息（00961）」繼7月以破天荒的15%年化配息率一戰成名後，僅隔一個月再度出手，於今（1）日公告第二次配息，除息金額達0.077元，以當

關稅攤牌！國泰投信：台灣握三籌碼再拚延長賽對談資格

台美關稅稅率正式攤牌！美國白宮於美國時間7月31日（台灣時間8月１日清晨）公布總統川普簽署的最新行政命令，公布對各貿易夥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。