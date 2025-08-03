00713怎麼了？買到「牛皮」ETF…掀討論：低波動=低報酬？

元大台灣高息低波（00713），近一年來表現引發討論。原PO表示，從2024年9月起多次分批買進00713，但因股價震盪與配息，帳面損益始終不如預期，也好奇「為何這檔ETF近一年表現明顯弱於市場大盤？」

首先，許多人認為00713的低波動設計，天生追求穩定配息與相對抗跌，但也限制了跟隨市場強勢反彈的空間。「低波動＝低回撤、低報酬，表現正常」、「大盤多頭時跑輸屬預期」。若只用一年績效評斷，恐怕未必能反映產品長期特性。

其次，網友聚焦於成分股結構。由於00713著重於內需、傳產與金融股，AI與半導體權值較低，導致近期強勢族群輪動時表現落後「前兩大是電信金融，AI和台積電本來就不是它的選股邏輯」、「今年科技權值股主導盤勢，主打防守的ETF自然被邊緣化」。

最後，不少留言提醒，高股息型ETF在市場資金風格變化時容易陷入「抗漲又抗跌」窘境。「高點進場容易悶住，只能靠拉長持有時間或分批攤平」、「景氣好時市場追高成長股，防禦型ETF相對冷淡」。「配息+少回撤是本質，追價差就要有耐心」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。