三明治族爸爸 別錯過ETF

2025年父親節將至，投資專家建議可以透過適當的理財方式來增加收入，而ETF具備交易便利、靈活性、高透明度、相對低的費用率等的特性，成為理財工具的優選之一，慢慢養大自己的退休金、父母的孝親費、小孩的教育金。

「每個月辛苦存下的錢，真的夠退休嗎？」、「看著父母日漸年邁、孩子嗷嗷待哺，我的未來在哪裡？」這不是單一個案的煩惱，而是全台數百萬40歲以上「三明治族群」的焦慮。據內政部統計，退休後平均餘命達84.3歲，退休後長達20、30年的生活開銷，如同一座沉重的大山，壓得這個世代喘不過氣。

如何有效放大薪水成為重要的課題，在股票ETF的選擇上，建議以成長型、大盤市值型來參與市場的成長契機。根據FaceSet預估，廣泛涵蓋美股11大產業的標普500指數，未來幾個季度的獲利能力均呈現成長，同時在題材帶動下，除了Magnificent 7，包括國防、黃金等個股，都可望反映市場局勢變化而有表現。整體而言，在獲利成長、貨幣政策穩定、國際貿易局勢正向下，美股指數將持續有機會挑戰新高。

華南永昌優選50（009808）經理人蔣松原表示，看好台股後市的看法不變，但短線受到關稅及降息議題的不確定性影響，第3季指數將以震盪為主，但中長期來說，台股的發展還是要特別留意的是AI及科技題材，因此在挑選台股ETF上還是建議挑選科技型及市值型。

如果有現金流需求的爸爸們也可以留意高股息ETF。國泰投信ETF研究團隊進一步表示，以國泰永續高股息為例，在今年6月時完成例行性換股，成分股三進三出，維持一貫的穩健風格。

相較於多檔高股息ETF以大量換股的方式來換取提高帳面的配息率，卻可能因此錯過個股關鍵行情或填息的過程，造成基金成本徒增，投資人支付更多不必要的費用，而國泰永續高股息以長期投資為主要訴求，看的是投資企業中長期的配息穩定性，不以大量換股追逐單一年度較高的名目殖利率，同時降低景氣循環股或單一產業比重過高機率。

適合有現金流需求的小資族、三明治族群，有望透過息收減輕生活壓力、退休族群亦喜歡將國泰永續高股息納入理財規劃，有機會做為補貼生活開銷的來源之一。

此外，爸爸們也可以留意金管會推動的TISA，由政府支持建立的制度，其機制設計相對單純，每月僅需千元即可參與，並享有集保的帳戶管理機制。好好證券表示，希望透過其TISA專頁，協助民眾將對退休的擔憂，轉化為踏實的行動。這不只是一筆投資，更是為自己與家人的未來，多一分準備與安心。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。