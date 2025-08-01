00952「逆勢上攻」不畏台灣關稅20％！AI供應鏈全產業鏈卡位成關注焦點

美國正式對台灣加徵20%關稅，市場原本預期台股壓力山大，卻意外看到AI主題ETF逆勢領漲。根據最新行情，5檔與AI供應鏈關聯度高的ETF表現亮眼，成為市場抗壓指標：00733單日上漲1.57%、月漲幅達6.33%；00946單日上漲0.74%、月漲5.22%；00962單日上漲：0.72%、月漲4.36%；00952與00928單日上漲0.6%、月漲幅也分別達5.82%、3.36%。這一波反彈證明，AI產業的長線潛力正逐步被市場認同。

股票代號 股票名稱 一日 一週 一個月 三個月 00733 富邦臺灣中小 1.57 3.35 6.33 8.70 00946 群益科技高息成長 0.74 (0.42) 5.22 10.75 00962 台新AI優息動能 0.72 1.98 4.36 15.14 00928 中信上櫃ESG30 0.60 0.47 3.36 11.37 00952 凱基台灣AI50 0.60 2.46 5.82 18.06 00701 國泰股利精選30 0.59 (0.31) 1.91 7.22 00947 台新臺灣IC設計 0.51 1.39 3.52 15.24 00907 永豐優息存股 0.47 (0.27) 1.01 4.52 0055 元大MSCI金融 0.41 (0.75) (0.10) 8.53 00940 元大台灣價值高息 0.33 (0.33) 2.45 7.36

今年AI供應鏈基本面不斷升溫，凱基台灣AI50（00952）討論熱度明顯攀升。最大特色在於它不押注單一權值股，而是透過等權重策略分散風險，把資金平均分配到50檔AI供應鏈企業。00952完整涵蓋AI伺服器、PCB、IC設計、記憶體、電源管理等產業上中下游，讓台光電、緯穎、技嘉、鴻海、緯創、廣達、光寶科、英業達等中大型甚至中小型企業都有表現機會。最大權重台光電也僅5.6%，多數個股權重低於4%，投資組合極為分散。

與傳統主流ETF常見的「台積電一枝獨秀」不同，00952全產業鏈佈局策略不但分散風險，也讓資金能同步掌握多元成長機會。尤其是在台美貿易關稅不確定性加劇時，等權重的ETF能降低單一事件衝擊，幫助投資人穩健參與AI紅利。

展望後市，AI應用持續拓展，台廠供應鏈營運與獲利預期再創高峰。專家認為，現階段00952等AI ETF正是低門檻、分批布局的好選擇，有機會搭上產業升級列車，長線分享AI新時代的成長紅利。

另提醒，投資人應注意債券型基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。