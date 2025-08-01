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台美關稅談判 傳陸介入施壓美「不樂見台灣3點」

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00952「逆勢上攻」不畏台灣關稅20％！AI供應鏈全產業鏈卡位成關注焦點

聯合新聞網／ 綜合報導
台美關稅新制上路，AI供應鏈ETF逆勢突圍，00952憑藉等權重策略與全產業鏈卡位，帶動成分股輪動上漲，穩健分享台灣AI產業升級紅利。中央社
台美關稅新制上路，AI供應鏈ETF逆勢突圍，00952憑藉等權重策略與全產業鏈卡位，帶動成分股輪動上漲，穩健分享台灣AI產業升級紅利。中央社

美國正式對台灣加徵20%關稅，市場原本預期台股壓力山大，卻意外看到AI主題ETF逆勢領漲。根據最新行情，5檔與AI供應鏈關聯度高的ETF表現亮眼，成為市場抗壓指標：00733單日上漲1.57%、月漲幅達6.33%；00946單日上漲0.74%、月漲5.22%；00962單日上漲：0.72%、月漲4.36%；00952與00928單日上漲0.6%、月漲幅也分別達5.82%、3.36%。這一波反彈證明，AI產業的長線潛力正逐步被市場認同。

股票代號股票名稱一日一週一個月三個月
00733富邦臺灣中小1.573.356.338.70
00946群益科技高息成長0.74(0.42)5.2210.75
00962台新AI優息動能0.721.984.3615.14
00928中信上櫃ESG300.600.473.3611.37
00952凱基台灣AI500.602.465.8218.06
00701國泰股利精選300.59(0.31)1.917.22
00947台新臺灣IC設計0.511.393.5215.24
00907永豐優息存股0.47(0.27)1.014.52
0055元大MSCI金融0.41(0.75)(0.10)8.53
00940元大台灣價值高息0.33(0.33)2.457.36

今年AI供應鏈基本面不斷升溫，凱基台灣AI50（00952）討論熱度明顯攀升。最大特色在於它不押注單一權值股，而是透過等權重策略分散風險，把資金平均分配到50檔AI供應鏈企業。00952完整涵蓋AI伺服器、PCB、IC設計、記憶體、電源管理等產業上中下游，讓台光電、緯穎、技嘉、鴻海、緯創、廣達、光寶科、英業達等中大型甚至中小型企業都有表現機會。最大權重台光電也僅5.6%，多數個股權重低於4%，投資組合極為分散。

與傳統主流ETF常見的「台積電一枝獨秀」不同，00952全產業鏈佈局策略不但分散風險，也讓資金能同步掌握多元成長機會。尤其是在台美貿易關稅不確定性加劇時，等權重的ETF能降低單一事件衝擊，幫助投資人穩健參與AI紅利。

展望後市，AI應用持續拓展，台廠供應鏈營運與獲利預期再創高峰。專家認為，現階段00952等AI ETF正是低門檻、分批布局的好選擇，有機會搭上產業升級列車，長線分享AI新時代的成長紅利。

另提醒，投資人應注意債券型基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 分散風險 00952凱基台灣AI50 00733富邦臺灣中小 00928中信上櫃ESG 30 00946群益科技高息成長

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