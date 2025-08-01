00952「逆勢上攻」不畏台灣關稅20％！AI供應鏈全產業鏈卡位成關注焦點
美國正式對台灣加徵20%關稅，市場原本預期台股壓力山大，卻意外看到AI主題ETF逆勢領漲。根據最新行情，5檔與AI供應鏈關聯度高的ETF表現亮眼，成為市場抗壓指標：00733單日上漲1.57%、月漲幅達6.33%；00946單日上漲0.74%、月漲5.22%；00962單日上漲：0.72%、月漲4.36%；00952與00928單日上漲0.6%、月漲幅也分別達5.82%、3.36%。這一波反彈證明，AI產業的長線潛力正逐步被市場認同。
|股票代號
|股票名稱
|一日
|一週
|一個月
|三個月
|00733
|富邦臺灣中小
|1.57
|3.35
|6.33
|8.70
|00946
|群益科技高息成長
|0.74
|(0.42)
|5.22
|10.75
|00962
|台新AI優息動能
|0.72
|1.98
|4.36
|15.14
|00928
|中信上櫃ESG30
|0.60
|0.47
|3.36
|11.37
|00952
|凱基台灣AI50
|0.60
|2.46
|5.82
|18.06
|00701
|國泰股利精選30
|0.59
|(0.31)
|1.91
|7.22
|00947
|台新臺灣IC設計
|0.51
|1.39
|3.52
|15.24
|00907
|永豐優息存股
|0.47
|(0.27)
|1.01
|4.52
|0055
|元大MSCI金融
|0.41
|(0.75)
|(0.10)
|8.53
|00940
|元大台灣價值高息
|0.33
|(0.33)
|2.45
|7.36
今年AI供應鏈基本面不斷升溫，凱基台灣AI50（00952）討論熱度明顯攀升。最大特色在於它不押注單一權值股，而是透過等權重策略分散風險，把資金平均分配到50檔AI供應鏈企業。00952完整涵蓋AI伺服器、PCB、IC設計、記憶體、電源管理等產業上中下游，讓台光電、緯穎、技嘉、鴻海、緯創、廣達、光寶科、英業達等中大型甚至中小型企業都有表現機會。最大權重台光電也僅5.6%，多數個股權重低於4%，投資組合極為分散。
與傳統主流ETF常見的「台積電一枝獨秀」不同，00952全產業鏈佈局策略不但分散風險，也讓資金能同步掌握多元成長機會。尤其是在台美貿易關稅不確定性加劇時，等權重的ETF能降低單一事件衝擊，幫助投資人穩健參與AI紅利。
展望後市，AI應用持續拓展，台廠供應鏈營運與獲利預期再創高峰。專家認為，現階段00952等AI ETF正是低門檻、分批布局的好選擇，有機會搭上產業升級列車，長線分享AI新時代的成長紅利。
另提醒，投資人應注意債券型基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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