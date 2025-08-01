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6.1％配息香！00982B投資級債ETF公告配息…存債族別錯過

聯合新聞網／ 綜合報導
台北股市30日開高走高，收盤漲260.2點，為23461.72點，漲幅1.12%，成交金額新台幣3269.13億元。中央社記者裴禛攝 114年7月30日 中央通訊社
台北股市30日開高走高，收盤漲260.2點，為23461.72點，漲幅1.12%，成交金額新台幣3269.13億元。中央社記者裴禛攝 114年7月30日 中央通訊社

富蘭克林華美投信旗下FT投資級債20+ ETF（00982B）今公告最新配息，每單位配發0.048元，以8月1日收盤價9.44元計算，年化配息率達6.10%，展現穩健收益魅力，吸引投資人目光。

00982B除息日訂於8月18日，投資人最晚須在8月15日前完成買進或持有，即可參與本次配息。

00982B基金經理人洪慧珊受訪時分析，美國聯準會（Fed）近期維持基準利率不變，但市場對降息的預期升溫；根據芝商所FedWatch最新數據顯示，9月仍有逾4成的降息機率，至年底仍有1~2碼的降息空間。在當前利率環境下，長天期債券不僅具備穩定息收潛力，若未來進一步降息，更有望創造資本利得。

洪慧珊指出，10年期美國公債殖利率持續於高位振盪，吸引固定收益型商品的資金流入；與此同時，台幣匯率已出現止升回貶走勢，也讓市場有喘息空間，台幣計價債券型ETF在7月吸引顯著資金進駐，顯示投資人信心回升。

00982B FT投資級債20+ ETF為安全升級版投資級債ETF，具備投資組合分散之優點，嚴選優質信評公司債，必須三大信評均要投資級才能納入成分債券，同時排除新興市場，分散佈局在10個已開發國家、17個產業、103個優質發行公司、158檔公司債。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00982BFT投資級債20+

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