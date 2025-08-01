月配息王就是它！00961年化率再飆10％ 官股認證狂買

高股息ETF戰場再掀波瀾！富蘭克林華美投信旗下「FT臺灣永續高息（00961）」繼7月以破天荒的15%年化配息率一戰成名後，僅隔一個月再度出手，於今（1）日公告第二次配息，除息金額達0.077元，以當日收盤價9.31元計算，年化配息率衝上10%。

00961挾首次配息的強勁氣勢，市場資金蜂擁而至，展現驚人吸金實力。數據顯示，自7月初首次除息以來，00961受益人數與基金規模呈現爆炸性成長，受益人數已突破2萬人。截至7月30日，基金規模單月增幅高達290.34%，成長力道居所有台股ETF之冠。

值得注意的是，00961不僅吸引散戶追捧，更獲官股法人青睞。統計顯示，在7月台股震盪加劇期間，公股行庫逆勢大舉敲進逾3萬張，使00961成為該期間買超張數第二大的ETF、僅次於元大高股息ETF（0056），顯示其在高波動環境下的防禦與高息價值，已獲穩健型投資人認可。

市場分析，00961能維持高檔配息，其獨特的選股策略功不可沒。該基金重押的航運股，在運價高檔不墜下持續貢獻豐厚股息，成為其配息底氣。儘管金管會已實施收益平準金新制，但00961基金經理人江明鴻表示，00961配息政策完全符合規範，影響有限。

法人指出，00961以「ROE年成長率」為選股核心，不僅著眼當下高息，更追求企業未來獲利成長動能，使其在眾多高股息產品中脫穎而出。本次除息日訂於8月18日，投資人最晚須在8月15日前買進或持有，即可參與本次配息。市場預估，在連續兩次交出亮麗配息成績單後，預期00961將持續成為市場資金追逐的焦點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。