快訊

特別條例含「普發一萬」 賴清德總統公布這日前完成

川普關稅推遲生效，高關稅將衝擊美國人民生活

月配息 ETF 00961再創佳績 連兩月年化配息率衝破10%

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

高股息ETF市場熱度不減！富蘭克林華美投信旗下月配息ETF的FT臺灣永續高息（00961），繼7月繳出15%驚人年化配息率後，1日公告第二次配息結果，每股預計配發0.077元，以收盤價9.31元計算，年化配息率再度衝破10%，連續兩個月繳出雙位數的亮眼成績，延續市場高度關注。

回顧00961在7月首次配息，以近15%的超高年化配息率一舉打響名號，吸引市場資金大舉湧入。不僅單日成交量屢屢破萬張，更曾爆出逾7.2萬張的歷史天量。強勁的買盤也帶動基金規模自7億元激增至27.5億元，單月成長率高達290.34%，暴增近三倍，增幅遠超同業，風光榮登7月台股ETF規模成長王。

法人分析指出，近期台股面臨多空因素干擾，市場波動加劇，促使投資人尋求能提供穩定現金流的避風港，高股息ETF因此成為市場寵兒，而00961憑藉其連續兩次雙位數的優異配息表現，證明其選股策略奏效，預料將持續吸引偏好穩健收益的投資人青睞。

富蘭克林華美投信公告，00961這次除息日訂於8月18日，投資人若想參與這次配息，最晚需在8月15日前買進。股息則預計於9月10日發放，有意布局的投資人應留意相關時程。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

月配息 高股息

延伸閱讀

美對台關稅拍板20% 台股逢拉回卡位中長線行情

66萬股民注意！00929本月配息金額升至0.08元 年化配息率約5.4%

美對台關稅拍板20% 台股逢拉回卡位中長線行情

00878配息0.4元被按讚…盤中跌破21買盤急速湧現！陳重銘：永續配息

相關新聞

00952「逆勢上攻」不畏台灣關稅20％！AI供應鏈全產業鏈卡位成關注焦點

美國正式對台灣加徵20%關稅，市場原本預期台股壓力山大，卻意外看到AI主題ETF逆勢領漲。根據最新行情，5檔與AI供應鏈關聯度高的ETF表現亮眼，成為市場抗壓指標：00733單日上漲1.57%、月漲幅

月配息王就是它！00961年化率再飆10％ 官股認證狂買

高股息ETF戰場再掀波瀾！富蘭克林華美投信旗下「FT臺灣永續高息（00961）」繼7月以破天荒的15%年化配息率一戰成名後，僅隔一個月再度出手，於今（1）日公告第二次配息，除息金額達0.077元，以當

6.1％配息香！00982B投資級債ETF公告配息…存債族別錯過

富蘭克林華美投信旗下FT投資級債20+ ETF（00982B）今公告最新配息，每單位配發0.048元，以8月1日收盤價9.44元計算，年化配息率達6.10%，展現穩健收益魅力，吸引投資人目光。

關稅攤牌！國泰投信：台灣握三籌碼再拚延長賽對談資格

台美關稅稅率正式攤牌！美國白宮於美國時間7月31日（台灣時間8月１日清晨）公布總統川普簽署的最新行政命令，公布對各貿易夥...

第一金ETF 00981B月配息公告出爐 把握8月19日前買進

第一金優選非投債ETF (00981B) 最新月配息資訊公告，投資人宜把握8月19日前買進且持有，即刻參與第一金優選非投...

野村投信解析關稅稅率20%：台灣並未吃虧 AI供應鏈地位中長期仍穩固

美東夏令時間（EDT）7 月31 日晚上7:30，白宮宣布對一籃子國家的對等關稅稅率，台灣稅率為20%，截至目前尚無其他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。