月配息 ETF 00961再創佳績 連兩月年化配息率衝破10%

高股息ETF市場熱度不減！富蘭克林華美投信旗下月配息ETF的FT臺灣永續高息（00961），繼7月繳出15%驚人年化配息率後，1日公告第二次配息結果，每股預計配發0.077元，以收盤價9.31元計算，年化配息率再度衝破10%，連續兩個月繳出雙位數的亮眼成績，延續市場高度關注。

回顧00961在7月首次配息，以近15%的超高年化配息率一舉打響名號，吸引市場資金大舉湧入。不僅單日成交量屢屢破萬張，更曾爆出逾7.2萬張的歷史天量。強勁的買盤也帶動基金規模自7億元激增至27.5億元，單月成長率高達290.34%，暴增近三倍，增幅遠超同業，風光榮登7月台股ETF規模成長王。

法人分析指出，近期台股面臨多空因素干擾，市場波動加劇，促使投資人尋求能提供穩定現金流的避風港，高股息ETF因此成為市場寵兒，而00961憑藉其連續兩次雙位數的優異配息表現，證明其選股策略奏效，預料將持續吸引偏好穩健收益的投資人青睞。

富蘭克林華美投信公告，00961這次除息日訂於8月18日，投資人若想參與這次配息，最晚需在8月15日前買進。股息則預計於9月10日發放，有意布局的投資人應留意相關時程。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。