永豐2檔ETF將除息 8月25日最後買進日

永豐投信發布永豐優息存股（00907）及永豐ESG銀行債15+ ETF (00958B) 兩檔ETF除息，8月25日為最後買進日，均在8月26日進行除息，並在9月19日發放配息。

近期美國公債新增兩大潛在需求補充槓桿比率(SLR)規範改革及穩定幣崛起。首先是Fed放寬SLR要求，SLR改革放寬對銀行的資本條件，有望強化銀行作為公債市場中介的角色，提高銀行購買公債的意願。再來就是GENIUS 穩定幣法案要求幣商以 1:1 等值資產作為發行儲備，市場預估穩定幣市場到2030年時，有望成長至3.7兆美元規模。

永豐ESG銀行債15+ETF研究團隊表示，00958B特色聚焦銀行債，根據過往數據，銀行業的債券不管是跟非銀行的金融業又或者是非金融業的債券比，都擁有較低的違約率，此外，美國聯準會今年下半年仍有降息的可能性，屆時對於債券型商品將是一大利多，投資人可陸續調整手中的部位，分批進場轉向債券型ETF。

永豐優息存股ETF研究團隊表示指出，00907聚焦在金融及傳產存股人氣產業的ETF，最主要特色是成分股排除電子股，僅選擇產業相對穩定的金融及傳產股，前十大成分股中超過一半是金融業，還有航空、海運等不同產業的獲利優等生。時序進入台股主要的除息季節，觀察近期各公司陸續宣布的股利政策及股息金額，在面臨市場不確定因素下，這類防禦型族群較有保護作用力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。