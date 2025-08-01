通膨預期降溫 國泰投信：資金回流債市

美國總統川普的對等關稅大限來臨，台灣稅率為20%，綜觀多國的最終關稅皆遠低於4月初公布的震撼彈，國泰投信指出，美國標普500指數近期屢創歷史新高，台股也漲至23,500點，市場開始出現可能修正的擔憂聲浪，因此近期債券ETF也可見買氣回流，國泰10Y+金融債（00933B）除息日為8月18日，最後申購日為8月15日。

國泰10Y+金融債基金經理人游日傑指出，川普政府推動的對等關稅政策雖讓全球民眾看得霧煞煞，但這正是川普一貫的談判策略，最終結果仍以美國利益為優先，無論是關稅稅收增加，或是吸引外資回流美國設廠，皆有助於美國經濟長期發展。此次關稅數字相較4月初的數字明顯降低，也使市場對通膨的擔憂降溫，聯準會（FED）未來降息的空間與理由同步增加。在股市創高後，資金也開始尋求風險較低、收益相對穩定的標的，債券ETF因此吸引更多買盤進駐。

在債券標的選擇上，投資人亦可順勢搭配川普政策方向進行配置。川普重返白宮後，明確主張放寬對金融業的監管、減少政府干預，預期將提升銀行業的營運效率與獲利能力，進一步支撐整體金融債的表現。此外，美國六大銀行第2季財報表現優於預期，金融債在企業財務品質佳、殖利率較高的優勢下，投資潛力看好。加上大型機構持續流入金融債，如台積電（2330）7月陸續公告購入摩根士丹利、富國銀行、花旗集團、美國銀行、高盛、摩根大通等金融債，顯示金融債已成為法人資金配置的重要部位。對一般投資人而言，直投債門檻高、流動性低，透過ETF如國泰10Y+金融債即可一次布局多檔優質金融債，輕鬆效法法人投資組合。

目前金融債價格仍低於長期平均水準，以00933B為例，每張市價僅約15元出頭，對於想逢低布局、建立長期收益部位的投資人而言，是相當具吸引力的進場時機。00933B不僅具備每月配息機制，國家分布包含美國、英國、日本等，囊括眾多優質金融企業，還能分散持債風險、提升資金效率，對於長期存股族與退休理財族群而言，是兼顧收益與風險控管的理想選擇。截至2025年7月30日，00933B今年基金規模逆勢成長，已達新台幣828億元，顯示市場對其長期價值的高度認同。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。