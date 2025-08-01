第一金ETF 00981B月配息公告出爐 把握8月19日前買進

第一金優選非投債ETF (00981B) 最新月配息資訊公告，投資人宜把握8月19日前買進且持有，即刻參與第一金優選非投債ETF月配息，這次配息發放日訂於9月11日，第一金優選非投債ETF提供每月收益分配及收益平準金機制。

相對2024年市場預期今年美國降息幅度達3至4碼，今年以來聯準會全面暫停降息，第一金優選非投債ETF 經理人王心妤指出，FOMC會議再次維持利率水準不變，市場雖認為9月份重啟降息機率降低，不過，今、明年仍有進一步降息空間，等待債市迎接順風環境，收益與價格空間值得關注。

美國加速與各國對等關稅協商進度，接著則進入產業關稅協商期，全球供應鏈與通膨疑慮續存，美國財政部宣不上調第3季預估發債金額，為債務上限到來做準備，預期市場資金壓力及行情波動加大，王心妤表示，投資人不妨把握近期10年債券殖利率於4.2%至4.5%區間盤整，分批建立非投等債收益資產部位，迎接寬鬆資金行情的到來。

王心妤提醒，投資非投資等級債券要留意信用違約風險，目前非投資等級債券展現穩健體質，違約率處低檔，第一金優選非投債ETF追蹤彭博優選美元非投資等級債券指數，設定信用風險防線排除CCC最低評級債，並鎖定殖利率前段班強化投資組合收益率，Bloomberg資料顯示，至7月31日止，彭博優選美元非投資等級債券指數平均存續期間為1.85年、平均殖利率6.94%，提供投資人追求信用債收益的投資選擇。

8月份第一金優選非投債ETF最新配息作業時程已公告，詳見第一金投信官網資訊，網址：https://www.fsitc.com.tw/，8月除息訂在8月20日，投資人宜把握8月19日前買進或持有，即可享有月配息權益。 8月第一金優選非投債ETF (00981B) 配息時間表。（資料來源：第一金投信官網）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。