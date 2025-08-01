野村投信解析關稅稅率20%：台灣並未吃虧 AI供應鏈地位中長期仍穩固

美東夏令時間（EDT）7 月31 日晚上7:30，白宮宣布對一籃子國家的對等關稅稅率，台灣稅率為20%，截至目前尚無其他細節公布。野村投信台股投資團隊對於20%稅率抱持中性立場。AI供應鏈需求仍強勁，市場持續以AI為主軸，加上近兩周為超級財報周，AI與手機出貨展望為關注焦點，美國概念股有望降低關稅衝擊，短線股價因關稅政策而震盪回檔，反倒提供長線投資人布局良機，AI族群依舊可逢低布局。

野村投信分析表示，雖然20%的關稅低於2025年4月初宣布的32%，但相較於韓國與日本僅15%的稅率，市場可能略為負面解讀。值得注意的是，韓日兩國的汽車產業在其經濟中占比更高，且美國為主要出口市場，因此在談判中可能以更高成本換取較低稅率。台灣的製造產能則多設於中國大陸與東協國家。大陸的互惠關稅範圍為37.5%至55%，但消費性電子產品為20%；而台灣在越南、泰國、馬來西亞、印尼等地的投資地區關稅多在19%至20%，台灣目前處於相對公平的位置。

野村台股投資團隊指出，由於這次稅率結果低於2025 年4 月2日宣布的32%，然而鄰近台灣的兩大出口經濟體—韓國及日本的新對等關稅稅率皆為15%，故市場可能略為負面看待我方拿到的新稅率數字。但值得注意的是，日、韓在意重點產業與台灣不同，因美國是日、韓汽車產業的主要出口市場，對經濟的貢獻度極高，故談判時應考慮此因素，為了拿到較低的互惠關稅稅率可能會導致更高的成本。

野村投信認為台灣並未吃虧，且台灣的產能主要分布在海外，例如中國大陸和東協。中國大陸的對等關稅落在37.5%～55%，但消費性電子產品的對等關稅為20%；台灣廠商有設廠投資的東協國家，對等關稅大多落在20%左右，包括越南20%、泰國19%、馬來西亞19%、印尼19%。為如果純粹僅考慮關稅水準，台灣拿到的關稅其實已算是合理，而且可能不需要再進一步擴大於海外設廠投資的金額。

野村投信國內股票投資部主管姚郁如分析表示，從AI 伺服器產業的角度來看，美國客戶從台灣進口的零組件和產品成本可能會上漲20%， 但儘管如此，這仍然低於在美國本土的製造成本。此外，一些台灣企業已經開始增加在美國和墨西哥的投資，以規避關稅成本，預計這一趨勢將會長期持續下去；更重要的是，就中長期角度，全球對AI伺服器的需求仍舊非常強勁，基本面因素會使台灣在AI供應鏈中的地位穩若泰山，並不會因對等關稅而改變。

即便短期內市場情緒可能受到負面影響，但從長期來看，高效能運算（HPC）和AI 相關產業受到的影響確實不大，任何因對等關稅所導致的整理或回檔皆是加碼台股的正確時機。然而，會建議對某些產品（例如消費性電子產品）保持審慎態度，因為今年上半年需求已提前拉貨，此結果可能導致2025下半年相關業者庫存水準上升。下半年的看好族群仍為相對較不易受對等關稅影響，且產業需求強勁的AI供應鏈標的，若市場此刻回檔，將是加碼布局的良機。

台灣等關稅稅率揭曉，市場不確定性因素消除，台灣加權指數狹幅震盪，AI將成為布局成長股的主旋律。回顧2014年台積電為Apple的iPhone6打造A8晶片開始領先，創造Apple及台積電股價的十倍成長。川普重塑全球貿易，AI時代，更加深輝達（NVIDIA）與台灣AI合作，台股後市成長空間大。野村投信全球整合投資方案部主管暨野村臺灣智慧優選主動式ETF (00980A)經理人游景德分析表示，今年以來股市波動不斷，融資水位銳減逾千億元後遲遲未見明顯回補，尤其第3季以來加權指數出現高檔震盪，過去「無腦存被動式ETF」的買盤動能驚見趨緩，反觀主動式ETF則受到資金青睞，第3季以來截至7月底，台股主動式ETF 規模增加98.2億、增幅高達109.2%，相較之下，規模已達逾新台幣3兆的被動式ETF(含一般/槓桿/反向)同期只增加104.8億，增幅0.32%，無論就增加的絕對金額或幅度來說，主動式ETF後市成長的爆發潛力均不容小覷。

不同於被動追蹤指數的ETF，主動式ETF可由基金經理人靈活選股、調整持股比例，爭取超額報酬，預期關稅對於獲利仍有侵蝕，在多空因素皆有影響下，接下來將為選股不選市表現，建議投資人可考慮使用主動式ETF來因應。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。