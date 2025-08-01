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台灣對等關稅揭曉 中小型股表現相對亮眼

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

美國公布台灣對等關稅為20%，台股應聲下跌，不過中小型股表現相對亮眼。投信法人表示，中小型電子股第2季業績表現吸睛，近期IC設計與PCB、電子材料設備等概念股拉動，也激勵中小型台股ETF走揚，建議投資人可以持續關注財報亮眼的中小型企業。

台新臺灣永續高息中小型ETF基金（00936）經理人黃鈺民表示，美國總統川普美東時間31日簽署行政命令，宣布各國的對等關稅，行政院長卓榮泰表示稍早美方通知的是暫時性關稅，台美雙方後續將持續磋商並一併討論供應鏈合作及232條款相關議題，後市仍有轉圜空間，未來只要台美雙方持續溝通並找到共識，可望如先前的日韓及歐盟一樣，自目前的20%稅率再獲得調降，則對台股的衝擊將降低。

另外，目前尚未宣布半導體相關關稅，半導體設備則多來自台灣廠區貢獻，後續效應值得留意，若稅率能優於預期，對台股仍具正面效益。

黃鈺民指出，受關稅議題干擾及波段漲多，台股短線將趨於震盪，個股表現為主，預期小型股將優於大型股，因為中小股易成為主力大戶及投信法人作帳行情的標的，此外，在股市面臨回檔格局時，大型股容易成為外資的提款機，反觀中小型股股權較為集中、籌碼較穩，故投資部位加入中小型股，將有助於降低波動度，建議優先布局台股高息中小股ETF，一次掌握中小股的爆發力行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 關稅 中小型股

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