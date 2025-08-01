穩定幣龍頭股 Circle 被納入國泰 ETF 00909追蹤指數

繼比特幣正式成為美國戰略儲備資產後，7月價格一度突破12萬美元，加上美國總統川普（Donald Trump）已簽署穩定幣監管的天才法案《GENIUS Act》，多種跡象顯示加密資產正在朝主流資產邁進，國泰投信分析，鎖定加密貨幣供應鏈的ETF國泰數位支付服務（00909）有望受惠，因其成分股涵蓋數位支付、數位資產軟體與基礎建設等關鍵領域，緊扣加密經濟發展脈動，成為掌握數位資產浪潮的投資利器。

00909基金經理人楊庭杰表示，該基金追蹤Solactive全球數位支付服務指數，為全台首檔數位支付相關的ETF，涵蓋加密資產、區塊鏈等相關個股數位經濟要角串連全球，從已開發國家的交易所中，選取具有數位支付、數位資產相關的股票，考量市值和流動性，成分股選出30檔市場龍頭，包含美國網路券商羅賓漢、美國加密貨幣交易所Coinbase、支付科技公司Block、全球最大比特幣儲備商Strategy（策略，原名微策略）等，而1日起，穩定幣USDC發行商Circle將被納入Solactive全球數位支付服務指數，持有00909即有望搭上虛擬資產風潮。

國泰投信分析，穩定幣近來掀起市場關注，主要有三大原因，首先，穩定幣在數位資產市場中，扮演「避風港」角色，多數穩定幣與美元錨定，能減少加密貨幣劇烈波動的風險，投資人在等待入場時機時，穩定幣可做為資金停泊的工具；第二，穩定幣具有操作靈活、手續費低等優勢，相較於傳統金融媒介，使用穩定幣進行跨國交易速度更快，且不受銀行營業時間限制；第三，未來現實世界資產（Real World Asset）搬上區塊鏈的趨勢已成型，屆時交易媒介就是使用穩定幣，多家研究機構預測RWA規模將會在2030年前破兆。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在國會聽證會上預測穩定幣市值有望在2028年底前上看2兆美元，距現在的規模至少還有十倍以上的增長空間。

國泰投信說，根據數據分析平台指出，目前全網穩定幣總市值報2656.5億美元，7月20日至27日增長1.64%，不僅美國川普政府強力支持穩定幣，其他國家亦對相關話題有所討論，例如，香港官方跟進推出政策指引，明訂建立穩定幣發行人的發牌制度與金融監管，也讓香港在全球虛擬資產及其監管領域保持領先地位；韓國政府也相當看好穩定幣發展，韓國央行設立新的虛擬資產部門，隸屬於韓國央行金融支付系統局，以主導韓元穩定幣的討論與監管；而台灣《虛擬資產服務法》草案則邁入關鍵立法階段，台灣央行強調對新興穩定幣商品持審慎態度。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。