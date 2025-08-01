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20%關稅公布 逾百檔股票 ETF 開盤下殺

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
美國白宮公布關稅結果，台灣關稅為20%，消息一出，台股1日早盤一度跌逾200點，也造成近百檔ETF股價殺聲隆隆。記者陳正興／攝影
美國白宮公布關稅結果，台灣關稅為20%，消息一出，台股1日早盤一度跌逾200點，也造成近百檔ETF股價殺聲隆隆。記者陳正興／攝影

美國白宮公布關稅結果，台灣關稅為20%，消息一出，台股1日早盤一度跌逾200點，也造成近百檔ETF股價殺聲隆隆。不過仍有少數海外股票ETF股價逆勢突圍，例如新光美國電力基建ETF（009805）逆勢突圍，開盤守在平盤之上，盤中逆風翻轉向上，主動式ETF如主動群益台灣強棒（00982A）盤中也翻紅。

新光投信表示，美國宣布對台關稅20%，雖較4月解放日公布的32%低，但高過日、韓的15%，市場對台股的擔憂情者可能上升，建議投資人下半年不妨將投資焦點轉向美股，尤其是具政策前景、財報表現佳等具業績基本面支撐的公司，可以降低日後關稅訊息對市場造成的波動衝擊。

投資建議上，除看好AI科技股外，另核能、低碳電力、智慧電網等兼具尖端科技與生活剛需的稀缺性電力資產，也有望搭上美國AI基礎建設紅利。

009805經理人劉恆誌表示，美國第2季GDP季增3%優於預期、Fed利率維持不變，科技企業財報表現優異，AI科技股調高資本支出帶動下，將激勵電力大型權值股及週邊基建股的投資機會浮現，包括核能概念股GE Vernova（GEV），最新第2季財報表現令市場驚豔；AI數據中心散熱、電源管理龍頭股Vertiv Holdings（VRT）最新財報表現也優於市場預期，帶動新光009805所追蹤的NYSE FactSet美國電力基建息收指數昨表現繼續收漲，指數來到254.49點，續創歷史新高，今年以來也大漲16.6%，優於美股費半（12.6%）、那斯達克（漲9.3%）以及標普500（7.78%）等主要指數表現。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美國 財報

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