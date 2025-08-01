快訊

獨／童子賢：台灣抽到「流年不利望雲霓」中下籤 20%是美國的施壓

押了98天！黃呂錦茹今開庭認罪想交保 檢「不同意」理由曝光

美關稅20%…蔣萬安轟賴政府「失職、失能」呼籲停止大罷免

聽新聞
0:00 / 0:00

川普強勢關稅出手…官股資金避險布局！全圖曝光：0056、00961、00919、00878皆入列

聯合新聞網／ 綜合報導
官股行庫7月大買高股息ETF，00961買超逾3.8萬張，成為避險首選。川普宣布對台加徵20%關稅，市場震盪下，高股息ETF穩健配息吸引資金流入，成為防禦型資產布局亮點。中央社
官股行庫7月大買高股息ETF，00961買超逾3.8萬張，成為避險首選。川普宣布對台加徵20%關稅，市場震盪下，高股息ETF穩健配息吸引資金流入，成為防禦型資產布局亮點。中央社

美國總統川普（Donald Trump）再度挑戰全球貿易秩序，正式宣布對台灣等貿易夥伴加徵20%進口關稅。此消息震撼市場，但台股大盤卻在重量級股台積電、聯發科的領軍下逆勢收高，創下23542.52點的歷史新高。

然而，市場表面繁榮的背後，官股行庫的資金流向卻顯現出異常的避險布局。根據統計，官股資金正悄悄撤離高風險標的，轉向高股息ETF等穩健型投資工具，提供市場一份值得深思的避險策略。

官股資金轉向 高股息ETF成避險首選

7月以來，台股表現亮眼，吸引大量資金湧入。然而，面對川普政策可能帶來的出口壓力，官股行庫的操作顯得格外謹慎。根據最新資料，官股7月以來買超最多的ETF由「元大高股息」（0056）以54,822張的壓倒性數量奪冠，顯示在萬點高檔，現金股息的防禦性價值備受青睞。緊追在後的同樣是高息型產品，包括「FT臺灣永續高息」（00961）買超38,367張、「群益台灣精選高息」（00919）買超32,861張，以及「國泰永續高股息」（00878）買超24,802張。前四名清一色為高股息ETF，凸顯國家隊現階段的核心配置以收益為重。

專家表示，高股息ETF具備穩定現金流與抗波動能力，成為官股資金的避險首選。這也反映了官股行庫對市場潛在風險的高度警戒。

官股布局揭示市場風向 投資人需審慎因應

官股資金的流向不僅集中於高股息ETF，也同步佈局主動型台股基金，如「統一台股增長」（00981A）及「群益台灣強棒」（00982A），展現攻守兼備的策略。一方面參與AI等成長型產業的投資機會，另一方面以穩健型標的作為防禦核心。

面對川普政策的長期影響，台灣出口型企業恐面臨更大的挑戰，包括匯損壓力與市場波動加劇。官股行庫的避險布局成為市場的重要風向球，提醒投資人需審慎因應，尋找適合自身的穩健投資策略。

7月以來官股買進台股ETF張數

代號股票名稱買進張數
0056元大高股息54822
00961FT臺灣永續高息38367
00919群益台灣精選高息32861
00878國泰永續高股息24802
00981A主動統一台股增長23691
00982A主動群益台灣強棒9624
0050元大台灣506836
00900富邦特選高股息306637

資料日期：2025.07.01-07.31　資料來源：CMoney

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

關稅 0056元大高股息 00961臺灣ESG永續高息 00878國泰永續高股息 00981A主動統一台股增長 00982A主動群益台灣強棒 00919群益台灣精選高息ETF基金

延伸閱讀

20％只是「暫時」？賴清德11：30開記者會…網酸：大關稅大成功

關稅從32%降到20％卻還比日韓高！網直言：條件都沒公開無法判斷利多利空

00878配0.4元降息了…但專注張數及資產提升更重要！存股哥：我肯定會持續買進

00878配息0.4元被按讚…盤中跌破21買盤急速湧現！陳重銘：永續配息

相關新聞

川普強勢關稅出手…官股資金避險布局！全圖曝光：0056、00961、00919、00878皆入列

美國總統川普（Donald Trump）再度挑戰全球貿易秩序，正式宣布對台灣等貿易夥伴加徵20%進口關稅。此消息震撼市場，但台股大盤卻在重量級股台積電、聯發科的領軍下逆勢收高，創下23542.52點的

00878配息0.4元被按讚…盤中跌破21買盤急速湧現！陳重銘：永續配息

全台ETF股民第一大的國泰永續高股息（00878）昨下午宣布第三季配息0.4元，不敗教主陳重銘隨即於粉專發文表示00878展現長期穩健配息政策，粉絲們留言「繼續持有，穩定收息」、「穩健配比較重要」、「

00878配0.4元降息了…但專注張數及資產提升更重要！存股哥：我肯定會持續買進

＊原文發文時間為7月31日 國泰永續高股息（00878）公告本季配息0.4元，以今日收盤價21.05計，年化殖利率達7.6%，雖然配息數字降低但年化預估殖利率仍有7%以上，還是保持00878穩健

20%關稅公布 逾百檔股票 ETF 開盤下殺

美國白宮公布關稅結果，台灣關稅為20%，消息一出，台股1日早盤一度跌逾200點，也造成近百檔ETF股價殺聲隆隆。不過仍有...

市值型 ETF 00923最新配息0.923元 預估年化配息率8.32%

根據群益投信官網最新配息公告顯示，群益台ESG低碳50（00923）公告第5次配息資訊，本次預估每股配發金額為0.923...

00878公告配息0.4元！網嘲「左手換右手」：股價跌到心很痛

國泰永續高股息ETF（00878）公告最新收益分配，每受益單位配發0.4元，消息一出立刻在PTT引發熱議。不少網友嘲諷這次的配息根本是「左手換右手」，實際上投資人拿到的錢只是從自己帳面縮水的資本中移轉，毫無獲利可言。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。