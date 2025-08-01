川普強勢關稅出手…官股資金避險布局！全圖曝光：0056、00961、00919、00878皆入列

美國總統川普（Donald Trump）再度挑戰全球貿易秩序，正式宣布對台灣等貿易夥伴加徵20%進口關稅。此消息震撼市場，但台股大盤卻在重量級股台積電、聯發科的領軍下逆勢收高，創下23542.52點的歷史新高。

然而，市場表面繁榮的背後，官股行庫的資金流向卻顯現出異常的避險布局。根據統計，官股資金正悄悄撤離高風險標的，轉向高股息ETF等穩健型投資工具，提供市場一份值得深思的避險策略。

官股資金轉向 高股息ETF成避險首選

7月以來，台股表現亮眼，吸引大量資金湧入。然而，面對川普政策可能帶來的出口壓力，官股行庫的操作顯得格外謹慎。根據最新資料，官股7月以來買超最多的ETF由「元大高股息」（0056）以54,822張的壓倒性數量奪冠，顯示在萬點高檔，現金股息的防禦性價值備受青睞。緊追在後的同樣是高息型產品，包括「FT臺灣永續高息」（00961）買超38,367張、「群益台灣精選高息」（00919）買超32,861張，以及「國泰永續高股息」（00878）買超24,802張。前四名清一色為高股息ETF，凸顯國家隊現階段的核心配置以收益為重。

專家表示，高股息ETF具備穩定現金流與抗波動能力，成為官股資金的避險首選。這也反映了官股行庫對市場潛在風險的高度警戒。

官股布局揭示市場風向 投資人需審慎因應

官股資金的流向不僅集中於高股息ETF，也同步佈局主動型台股基金，如「統一台股增長」（00981A）及「群益台灣強棒」（00982A），展現攻守兼備的策略。一方面參與AI等成長型產業的投資機會，另一方面以穩健型標的作為防禦核心。

面對川普政策的長期影響，台灣出口型企業恐面臨更大的挑戰，包括匯損壓力與市場波動加劇。官股行庫的避險布局成為市場的重要風向球，提醒投資人需審慎因應，尋找適合自身的穩健投資策略。

7月以來官股買進台股ETF張數

代號 股票名稱 買進張數 0056 元大高股息 54822 00961 FT臺灣永續高息 38367 00919 群益台灣精選高息 32861 00878 國泰永續高股息 24802 00981A 主動統一台股增長 23691 00982A 主動群益台灣強棒 9624 0050 元大台灣50 6836 00900 富邦特選高股息30 6637 資料日期：2025.07.01-07.31 資料來源： CMoney

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。