00878配息0.4元被按讚…盤中跌破21買盤急速湧現！陳重銘：永續配息

全台ETF股民第一大的國泰永續高股息（00878）昨下午宣布第三季配息0.4元，不敗教主陳重銘隨即於粉專發文表示00878展現長期穩健配息政策，粉絲們留言「繼續持有，穩定收息」、「穩健配比較重要」、「配息合理」、「國泰投信方向正確」、「繼續買進」。

擁有34萬位追蹤者的不敗教主陳重銘，昨臉書發文：00878預估配息公告出來了，第三季配息0.4元！

「在金管會關心高股息ETF的配息之後，00878配息小幅縮水，以7/31收盤價21.05元計算，單次配息率1.9%，本次年化配息率仍維持在7.6%。看樣子00878還是想要長期穩健的永續配息政策。」

台股今受到白宮宣布台灣關稅為20%影響，開盤即大跌224點，法人指出，後續還有半導體關稅才是影響台灣的重頭戲，這波台股便宜還有的撿。

00878股價今日盤中也跌破21元，買盤急速湧現，00878本季配息的最後買進日是8/15，以本次配息0.4元估算，持有一張可領400元，10張就可幫自己加薪4000元，對領息族而言，具備相當吸引力。

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