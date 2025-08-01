市值型 ETF 00923最新配息0.923元 預估年化配息率8.32%

根據群益投信官網最新配息公告顯示，群益台ESG低碳50（00923）公告第5次配息資訊，本次預估每股配發金額為0.923元。若以7月31日收盤價22.18元來推算，預估單次配息率約4.16%，年化配息率8.32%。除息日訂8月18日，想參與00923本次領息的投資人，最晚需在8月15日買進，收益分配發放日則訂9月11日。

據了解，00923是台灣首檔訴求布局低碳龍頭股的台股市值型ETF，其追蹤臺灣指數公司特選臺灣ESG低碳50指數，並透過選股機制精選出台灣市值前50大低碳龍頭公司，投資組合兼顧永續經營與企業獲利，可同時掌握台股成長行情與碳金商機。

ETF理財達人表示，00923採半年配息，每年2月、8月除息。從配息表現來看，自2023年8月首次配息以來，五次配息金額分別為0.561、0.23、0.923、0.77、0.923元，雖然是市值型ETF，但最新一次配息繳出維持新高的表現，且今年更保有配息步步高的步調，是「降息潮」中少見的亮點。進一步觀察00923績效表現，今年來上漲4.43%，是績效率先轉正的ETF績優生之一，相當適合追求穩健存股的投資人。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。