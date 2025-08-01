快訊

準「白鹿颱風」上午8時生成！曝最新路徑 恐引進更強的西南氣流

台灣關稅20％！台股早盤下跌逾220點 台積電開低15元

新莊箱屍命案／凶嫌推車賣餐食曾被人抱怨像「餿水粥」 死者疑其父

市值型 ETF 00923最新配息0.923元 預估年化配息率8.32%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
市值型ETF 00923群益台ESG低碳50歷次配息。（資料來源：投信官網、2025/7/31）
市值型ETF 00923群益台ESG低碳50歷次配息。（資料來源：投信官網、2025/7/31）

根據群益投信官網最新配息公告顯示，群益台ESG低碳50（00923）公告第5次配息資訊，本次預估每股配發金額為0.923元。若以7月31日收盤價22.18元來推算，預估單次配息率約4.16%，年化配息率8.32%。除息日訂8月18日，想參與00923本次領息的投資人，最晚需在8月15日買進，收益分配發放日則訂9月11日。

據了解，00923是台灣首檔訴求布局低碳龍頭股的台股市值型ETF，其追蹤臺灣指數公司特選臺灣ESG低碳50指數，並透過選股機制精選出台灣市值前50大低碳龍頭公司，投資組合兼顧永續經營與企業獲利，可同時掌握台股成長行情與碳金商機。

ETF理財達人表示，00923採半年配息，每年2月、8月除息。從配息表現來看，自2023年8月首次配息以來，五次配息金額分別為0.561、0.23、0.923、0.77、0.923元，雖然是市值型ETF，但最新一次配息繳出維持新高的表現，且今年更保有配息步步高的步調，是「降息潮」中少見的亮點。進一步觀察00923績效表現，今年來上漲4.43%，是績效率先轉正的ETF績優生之一，相當適合追求穩健存股的投資人。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 配息

延伸閱讀

澳新銀行：市場料將負面解讀台灣20%關稅 資金或流出台股並使台幣承壓

主動式台股ETF商品 犀利

台電攜手美國電力研究院辦數位轉型論壇 聚焦資料中心設址與電網韌性

00900連十月配息維持0.1元 單次配息率0.7%、年化配息率9.2%

相關新聞

00878配0.4元降息了…但專注張數及資產提升更重要！存股哥：我肯定會持續買進

＊原文發文時間為7月31日 國泰永續高股息（00878）公告本季配息0.4元，以今日收盤價21.05計，年化殖利率達7.6%，雖然配息數字降低但年化預估殖利率仍有7%以上，還是保持00878穩健

00878公告配息0.4元！網嘲「左手換右手」：股價跌到心很痛

國泰永續高股息ETF（00878）公告最新收益分配，每受益單位配發0.4元，消息一出立刻在PTT引發熱議。不少網友嘲諷這次的配息根本是「左手換右手」，實際上投資人拿到的錢只是從自己帳面縮水的資本中移轉，毫無獲利可言。

00922三個月漲45% 21.79元還能買？達人提2大優勢：市值型ETF黑馬潛力別小看

台股市值型ETF傳來好消息！

市值型 ETF 00923最新配息0.923元 預估年化配息率8.32%

根據群益投信官網最新配息公告顯示，群益台ESG低碳50（00923）公告第5次配息資訊，本次預估每股配發金額為0.923...

九檔ETF 配息大揭露

九檔台股ETF昨（31）日公告配息金額，其中，最具指標的就是人氣王國泰永續高股息，每受益權單位擬配發0.4元；另外，主動...

主動式台股ETF商品 犀利

台積電收盤創新高，帶領昨（31）日大盤上漲80.8點，成功站穩周、月、季線，也讓台股ETF績效紅通通，九檔收盤創下新高紀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。