00878配0.4元降息了…但專注張數及資產提升更重要！存股哥：我肯定會持續買進

＊原文發文時間為7月31日

國泰永續高股息（00878）公告本季配息0.4元，以今日收盤價21.05計，年化殖利率達7.6%，雖然配息數字降低但年化預估殖利率仍有7%以上，還是保持00878穩健配息的特性。目前收益平準金0.89、資本平準金5.22，可分配金額仍相當充足。

我目前持有163張，成本均價19.95，帳面$179,300（5.51%)，本季領股息$65,200，原本預估可以配0.5，所以把張數拉到可以單季配8萬的水位，雖然沒有達到高配水準，但配0.4還是有7.6%，也很不錯！

我這兩個月除了持續開槓桿買進之外，也做了資產重新配置，主要是減持黃金買進00878，把張數從141張提升到163張，畢竟身為退休族還是比較需要現金流，且考量到股息現金流及金融股已提供足夠的防禦力，才有減持黃金的想法。

當然可能有人覺得從0.47降到0.4就是降息了，沒問題這很直覺 ，但之前有提過一個觀念，專注於張數及資產的提升，比糾結於單季股息有沒有降個幾毛錢還重要。

本大利小利不小，本大力小力不小，張數提升的話你的現金流也不會差太多甚至還能越來越高，相反的如果張數少的話，一年就算給個12%，那現金流其實也拉不起來，存股三大要素時間、本金、殖利率，是相輔相成的加乘效果。

至於我，肯定是會持續買進00878的，然後近期有幾個人應該是追蹤沒多久，一直問為什麼要買00878不買殖利率更高的00919？因為00878是開創季配高股息的先河，除了選股邏輯對我胃口之外，它的橫空出世讓我實現創造現金流的資產規劃藍圖。

而且還有一點，00878剛上的時候還沒有00919或是其它季配ETF可以買，所以就算我想買也沒得買...

補充：近期平準金規範一事，我已收到國泰投信回覆，主要原句內容如下「00878皆依循外部規範進行收益分配的評估與執行，同時00878原本即不訴求極端的高配息政策，因此外在規範的調動，預期對00878不致造成劇烈影響」。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。