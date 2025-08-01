主題型ETF強勢 資金挺

美股超級財報周替市場注入樂觀投資情緒。投信法人表示，近期美股逐步擺脫關稅衝擊、地緣政治風險的影響，其中政策題材表現尤佳，隨著關稅開獎，不確定性漸消，資金重回美國市場，可留意電動車、數位支付、生醫及地產等主題ETF的投資契機。

根據CMoney統計至31日，觀察7月以來科技相關ETF表現，包括復華中國5G（00877）、國泰智能電動車、國泰數位支付服務、永豐中國科技50大、元大全球AI等達10%以上；國泰台灣科技龍頭、中信美國創新科技、台新標普科技精選、國泰基因免疫革命、國泰北美科技等，績效皆逾9%表現亮眼，且皆優於台股大盤的5.7%。

保德信指出，截至7月25日已有34%的S&P500企業公布財報，其中八成企業的每股稅後盈餘（EPS）與營收表現皆優於預期，而且高於5年與10年均值，EPS連續八季呈現年增，營收成長更是連續19季年增，也讓S&P500的評價從21倍上升至22倍，已超過年初高點。

保德信全球藍籌ETF（009810）經理人黃相慈表示，不僅企業財報報喜，美國第2季GDP也優於預期，季增年率3.0%高於市場預估的2.4%，更遠高於前季-0.5%，IMF也上調美國今明兩年成長預估至1.9%、2%，對於2025年全球經濟成長亦從前次的2.8%上調至3%。

黃相慈指出，經濟基調樂觀環境下，大市值跨國企業擁有規模經濟、品牌效應等優勢，有助穩定定價能力、維持毛利率等，預期將率先反映在獲利與股價走勢，例如本周公布財報的微軟，不僅獲利與營收明顯優於預期，且旗下雲端業務表現亮眼，再度成為AI趨勢發展浪潮的指標之一。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。