海外科技型ETF 報佳音

Microsoft、Meta財報報喜，AI成長與獲利優於市場預期，帶動昨（31）日海外科技主題ETF走揚，包括元大航太防衛科技（00965）、元大全球AI、國泰智能電動車等三檔改寫歷史新高。

今年以來海外股票型ETF先受對等關稅影響，後第2季又面對匯率變化，但主流趨勢如國防產業相對無懼波動，觀察2025年前成立的海外原型ETF表現，元大航太防衛科技今年以來漲幅達42.1%，持續為原型ETF績效冠軍；而AI指標廠商財報強勁，股價反彈幅度驚人，元大全球AI在31日單日上漲3.51%，全年績效來到8.1%。

元大全球AI研究團隊表示，未來全球產業趨勢由AI引領已是相當明確，且運用範圍不斷擴大，挹注潛在成長商機，元大全球AI是唯一採AI實際營收比重進行選股，能提供更實際反映AI發展成果。

元大航太防衛科技研究團隊指出，今年投資主軸圍繞在川普政策，其於4月宣布對等關稅時，投研機構、企業多評估航太防衛產業所受潛在衝擊風險，將較半導體產業來得有限。

全球防衛產業需求持續增加，同步反映其準剛性需求特性，且防衛產業產品周期長，景氣循環不顯著，加上各國阻戰威嚇持續挹注訂單，維持區域安全需求則自動去庫存，均有利長期投資。

國泰智能電動車近來表現亮眼，經理人游凱卉指出，AI與電動車兩大產業趨勢持續升溫，推動相關概念股股價走高，也同步拉抬淨值表現。隨著全球電動車滲透率持續提升，智慧車技術加速發展，國泰智能電動車所涵蓋的產業具備中長期成長潛力。

未來在AI與電動車題材交錯推動下，國泰智能電動車有望持續吸引資金流入，成為科技與新能源趨勢下的重要配置工具，建議投資人採取定期定額、逢低加碼的策略，有望參與這波長線成長機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。