九檔ETF 配息大揭露

九檔台股ETF昨（31）日公告配息金額，其中，最具指標的就是人氣王國泰永續高股息（00878），每受益權單位擬配發0.4元；另外，主動群益台灣強棒也將進行成立以來首次除息，這也是首檔主動式ETF進行配息。

彙整各投信官網資料，昨日包含國泰、富邦、野村、元大以及群益投信皆公告旗下台股ETF在8月的第一階段配息情況，觀察半年配的三檔表現，國泰股利精選30擬配1.8元，配息金額為成立以來下半年的最佳金額；群益台ESG低碳50擬配0.923元，金額與去年下半一致，維持最佳表現；國泰台灣科技龍頭擬配0.55元。

至於季季配的三檔表現，主動群益台灣強棒擬配發0.236元；國泰永續高股息擬配發0.4元，金額雖然連三降，回到2024年第1季的配息水準，但是累計2025年前三季的配息率仍然約有6.2%，後續還有第4季可以觀察；元大臺灣ESG永續擬配0.6元，為持續前一季相同。

月月配的三檔表現上，富邦特選高股息30擬配0.1元，金額維持連續十個月一致；富邦臺灣優質高息擬配0.11元，金額連續四個月一致；野村趨勢動能高息擬配0.054元，這是在6月公告不予配息後，連續兩個月一致的金額。

國泰永續高股息經理人游日傑表示，縱使關稅影響已逐漸淡化，但8月1日對等關稅將正式啟動，近期操作上應審慎以待。

應避免單押個股或是倚重波動較大的產業，建議投資人可透過產業配置相對均衡的高息ETF入市。看好台股有望在半導體與AI領域帶領下於震盪中迎接成長，加上金融股表現後市看漲，建議投資人透過定期定額長期參與台股成長契機。

主動群益台灣強棒經理人陳沅易表示，預期在市場秩序隨著各個經濟體以及美國取得貿易共識逐漸恢復之後，仍能成拾過去成長動能。

摒除美國關稅政策的不確定性變數，目前全球AI應用持續擴強，衍生對算力的強勁需求，台灣半導體供應鏈在IT及AI應用上仍極具競爭優勢。

整體而言，在關稅風險可控、AI趨勢不變，台股後市表現可期。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。