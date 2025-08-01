主動式台股ETF商品 犀利

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

台積電收盤創新高，帶領昨（31）日大盤上漲80.8點，成功站穩周、月、季線，也讓台股ETF績效紅通通，九檔收盤創下新高紀錄，以近一周來看，漲幅的前三名都是主動式台股ETF，顯示主動選股的優勢。

群益投信台股ETF研究團隊表示，主動式ETF可適時參酌時事對各產業的影響分析做持股的調整，例如當掌握到造成市場下跌的因素後，可彈性將持股轉至價值型或防禦型類股，以降低投資組合波動，也可在後續股市回穩時，擇優加碼，力求追尋超額報酬機會。在盤整期間，主動式ETF可精選蓄勢待發潛力股，或在多頭時期積極加碼成長性產業，以更大程度尋求超額報酬機會。

主動群益台灣強棒（00982A）經理人陳沅易表示，台股目前站穩所有均線之上，而後續美國降稅以及FED降息利多將逐漸登場。預期關稅對於獲利仍有侵蝕，在多空因素皆有影響下，接下來將為選股不選市表現，建議可採取成長股與價值股雙軌並重來因應。

目前全球AI應用持續擴強，台灣半導體供應鏈在IT及AI應用上仍極具競爭優勢，看好先進製程、IC設計、CCL／PCB／ABF產業龍頭、高配息AI server ODM及關鍵零組件；非電子部分則是高配息運動休閒龍頭、生技（新藥與CDMO龍頭廠商）、資產管理龍頭、高配息金控與營建商辦龍頭。

若以昨天單日來看，台股ETF中也以主動式ETF表現最亮眼，其中主動統一台股增長（00981A）單日漲幅達2.9%，為台股ETF漲幅冠軍，以12.06元收盤，成交量達3.8萬張。依投信申購買回清單顯示，00981A已連續八個交易日為資金淨流入，共獲投資人加碼7.15萬張。股價表現強勢，加上買盤踴躍，推動00981A規模增至51.4億元，穩坐主動式ETF規模王。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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