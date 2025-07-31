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買盤先押寶？台灣關稅公布前夕 0050市價衝歷史新高

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
台股31日台積電（2330）創新高領漲，元大台灣50（0050）盤中最高達51.55元，還原分割前股價（51.55*4=206.4）改寫歷史新高。示意圖／聯合報系資料照片
台股31日台積電（2330）創新高領漲，元大台灣50（0050）盤中最高達51.55元，還原分割前股價（51.55*4=206.4）改寫歷史新高。示意圖／聯合報系資料照片

Meta、微軟財報亮眼，同時皆在AI產業上除了獲利外也將持續投入。台股31日台積電（2330）創新高領漲，元大台灣50（0050）盤中最高達51.55元，還原分割前股價（51.55*4=206.4）改寫歷史新高。

法人說明，統計4月9日全球股市反彈以來，台股大盤含息報酬率38.12%，而反映AI趨勢明確，資金集中回補電子權值股，同期間0050含息報酬率42.1%，表現更優於大盤；若對比同期間熱門高股息ETF約19%至28%報酬，亦顯著更高。

法人指出，0050指數邏輯跟隨市場主流趨勢，成分股市值成長將直接反映於0050股價上漲。買進0050就等於不錯過台股行情。

0050大幅調降經理費率後，已是台股ETF最低，加上股價分割投資門檻降低，不少原本因價格而選擇高股息ETF的投資人，開始同步買進0050，統計七月以來0050投資人數大增7.1萬人，總人數突破131萬，持續吸引追求資產長期成長投資人。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台股 元大 高股息

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