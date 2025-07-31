主動式ETF首檔配息了！群益00982A配0.236元 預估年化配息率8.03%

根據群益投信官網最新配息公告顯示，主動群益台灣強棒ETF（00982A）公布首次配息公告，本次預估配發金額為0.236元，除息日為8月18日，參與除息最後買進日為8月15日，配息發放日為9月11日。市場法人表示，00982A以31日收盤價11.76元來計算，預估年化配息率逾8%，統計目前22,204位投資人可望同步受惠。

ETF理財達人表示，受到川普關稅之亂影響，台股呈現高檔震盪，在市場震盪中穩步達成財務目標，攻守兼備的主動式台股ETF便可納入考量，因為，如果能有不錯的股息、又有潛在的價差空間可期，更可讓投資人投資組合效益提昇。

ETF理財達人指出，現階段台股ETF的配息吹起降息風，預估年化配息率能配8%以上的台股ETF為數不多，加上因為抓住趨勢、精選飆股也使得00982A今年來績效也上漲逾17%，像00982A這種配息、績效都不錯的主動式台股ETF，息利雙收的契機大，就非常值得投資人多關注。

據了解，00982A是採季配息，按每年2、5、8、11月除息，選股策略上採取質化與量化雙邏輯並重，在質化方面，採3M法則來進行篩選，首先為Mega trend產業前景確認，再透過Market Share企業護城河分析與Management企業經營分析，深入探究企業競爭優勢，挖掘長期股價潛力股。

在量化方面，則透過流動性、波動度、ESG等面向來剔除負向公司，並運用排除因子和增益因子進行持股的汰弱留強，力求創造超額報酬。此外，00982A持股涵蓋範圍也更廣，大中小型股兼具，產業配置也是以全產業來做考量，以更完整與精準的掌握台股不同市值與不同類股的輪動表現。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。