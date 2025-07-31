投資人注意…首檔主動式ETF配息出爐 00982A配0.236元
擁有22,204位投資人的主動群益台灣強棒（00982A）公告掛牌以來首次配息金額，也是首檔主動式ETF配息成績出爐，每受益權單位配息金額為0.236元，以7月31日收盤價11.76元計算，單季配息率2%，預估年化配息率8%，將於8月18日除息，9月11日領息。
法人表示，現階段台股ETF的配息吹起降息風，預估年化配息率能配8%以上的台股ETF為數不多，加上因為抓住趨勢、精選飆股也使得00982A掛牌以來來績效也上漲逾17%。
據了解，00982A是採季配息，按每年2、5、8、11月除息，選股策略上採取質化與量化雙邏輯並重，在質化方面，採3M法則來進行篩選，首先為Mega trend產業前景確認，再透過Market Share企業護城河分析與Management企業經營分析，深入探究企業競爭優勢，挖掘長期股價潛力股。在量化方面，則透過流動性、波動度、ESG等面向來剔除負向公司，並運用排除因子和增益因子進行持股的汰弱留強，力求創造超額報酬。此外，00982A持股涵蓋範圍也更廣，大中小型股兼具，產業配置也是以全產業來做考量，以更完整與精準的掌握台股不同市值與不同類股的輪動表現。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言