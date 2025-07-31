投資人注意…首檔主動式ETF配息出爐 00982A配0.236元

7月即將告一個尾聲啦！這幾週，我收到一堆人私訊詢問：「00878什麼時候會公告配息？」、「這次會配多少？」 根據我的經驗推估，7月31日盤後應該就能看到00878的第一階段配息公告，而我也會第一時間更新資訊給大家。(也有可能在8月1日公告，依國泰公告時間為主） 這次金額我不負責任抓在 0.42~0.47 元之間，單季殖利率落在2%~2.2%之間，以現階段來說，還算合理的分配。 以7月29日的淨值組成來看，收益平準金約0.84元（7月30日已回升至0.89元），資本損益平準金約5.21元。

2025-07-31 11:09