00878公告配息0.4元！網嘲「左手換右手」：股價跌到心很痛

國泰永續高股息ETF（00878）公告最新收益分配，每受益單位配發0.4元，消息一出立刻在PTT引發熱議。不少網友嘲諷這次的配息根本是「左手換右手」，實際上投資人拿到的錢只是從自己帳面縮水的資本中移轉，毫無獲利可言。

00878公告指出，本次收益分配基準日為8月24日，除息交易日8月18日，預計9月11日發放現金收益。雖然0.4元的金額看似穩定，但不少投資人直言「配息再多也填不回股價」，甚至有人諷刺「股價跌到右手斷幾根指頭」，認為這波配息根本難以彌補價格下跌的損失。

一名網友在在PTT貼文中以「左手換右手」嘲諷這次配息，意指投資人雖然領到現金，但實際上是從淨值中被扣回來，形同自掏腰包。他也質疑，若有人過去用「每季0.5元」的配息去規劃退休金，如今面對縮水的0.4元，「是不是連退休計畫也要重算？」此番言論引來網友紛紛附和，直呼「越存越少」、「ETF不是慈善機構」。

留言區也充斥許多悲觀聲音，有網友指出，「股價從年初22元跌到現在，填息無望，配再多也沒用」、「價差不行、配息也不行」，甚至有人直言「這根本是割韭菜用的ETF」。也有網友認為金管會可能已經介入盯高股息策略，導致配息被動縮水，對未來高股息ETF的表現並不看好。

不過，也有另一派網友持相對樂觀態度，認為「年化還有7%，其實還算不錯」、「今年還是負的，可以趁低攤平成本」，甚至有人表示「成本18元的還能躺著領配息」。有人更強調，存股本來就該抱持長期心態，「越跌越要買，這才是存股的正確玩法」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。