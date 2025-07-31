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ETF 人氣王00878配0.4元 績效王00701配1.8元

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
擁有1,730,901位受益人的國泰永續高股息（00878）公告最新配息金額，每受益權單位配息金額為0.4元。林澔一／攝影
擁有1,730,901位受益人的國泰永續高股息（00878）公告最新配息金額，每受益權單位配息金額為0.4元。林澔一／攝影

擁有1,730,901位受益人的國泰永續高股息（00878）公告最新配息金額，每受益權單位配息金額為0.4元，為第三次調降，以7月31日收盤價21.05元計算，單季配息率1.9%，預估年化配息率7.6%，將於8月18日除息，9月11日領息。

同時，今年績效表現強的國泰股利精選30（00701）每受益權單位配息金額為1.8元，是有史以來下半年配息金額最好的表現，以7月31日收盤價28.64元計算，半年配息率為6.2%，預估年化配息率12.5%。

國泰投信表示，川普關稅衝擊出現鈍化，台股有望在半導體與AI領域帶領下於震盪中迎接成長，加上金融股表現後市看漲，建過定期定額長期參與台股成長契機。

國泰永續高股息經理人游日傑表示，縱使關稅影響已逐漸淡化，但8月1日對等關稅將正式啟動，近期操作上應審慎以待。應避免單押個股或是倚重波動較大的產業，建議投資人可透過產業配置相對均衡的00878入市，000878半導體及電腦周建設備族群合計占比超過4成，同時有3成金融股與近1成傳產股，不僅兼具AI成長動能，也由於金融業與傳產業屬於內需股，受到關稅沖擊相對較小，適合想要一次搶進台股蓬勃內外需求的投資人持有。

國泰投信ETF研究團隊表示，00878在今年6月時完成例行性換股，成分股3進3出，維持一貫的穩健風格，相較於多檔高股息ETF以大量換股的方式來換取提高帳面的配息率，卻可能因此錯過個股關鍵行情或填息的過程，造成基金成本徒增，投資人支付更多不必要的費用。

而00878以長期投資為主要訴求，看的是投資企業中長期的配息穩定性，不以大量換股追逐單一年度較高的名目殖利率，同時降低景氣循環股或單一產業比重過高之機率。適合有現金流需求的小資族、三明治族群，有望透過息收減輕生活壓力、退休族群亦喜歡將00878納入理財規劃，有機會做為補貼生活開銷的來源之一。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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