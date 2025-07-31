00878預估發0.4元、00701配息1.8塊！百萬投資人搶搭台股ETF雙車 經理人：配息降溫更健康

百萬投資人看過來！國民ETF國泰永續高股息（00878）及國泰臺灣低波動股利精選30基金（00701）預計將在8月18日除息、8月15日前為參與本次配息最後申購日，9月11日發放股息。國泰投信表示，川普關稅衝擊出現鈍化，台股有望在半導體與AI領域帶領下於震盪中迎接成長，加上金融股表現後市看漲，建議投資人透過定期定額長期參與台股成長契機。

季配息00878，第三季配息0.4元，今日7/31收盤價21.05元，單次配息率1.9%、年化配息率7.6%。 每年配息2次的00701，今年第二次配息1.8元，7/31收盤價28.64元，單次配息率6.3%，年化配息率12.57%。

00878基金經理人游日傑表示，縱使關稅影響已逐漸淡化，但8月1日對等關稅將正式啟動，近期操作上應審慎以待。應避免單押個股或是倚重波動較大的產業，建議投資人可透過產業配置相對均衡的00878入市；00878半導體及電腦周邊設備族群合計占比超過4成，同時持有3成金融股與近1成傳產股，不僅兼具AI成長動能，也由於金融業與傳產業屬於內需股，受到關稅衝擊相對較小，適合想要一次搶進台股蓬勃內外需求的投資人持有。

國泰投信ETF研究團隊表示，00878在今年6月時完成例行性換股，成分股3進3出，維持一貫的穩健風格。相較於多檔高股息ETF以大量換股的方式來換取提高帳面的配息率，卻可能因此錯過個股關鍵行情或填息的過程，造成基金成本徒增，投資人支付更多不必要的費用，而00878以長期投資為主要訴求，看的是投資企業中長期的配息穩定性，不以大量換股追逐單一年度較高的名目殖利率，同時降低景氣循環股或單一產業比重過高之機率。適合有現金流需求的小資族、三明治族群，有望透過息收減輕生活壓力、退休族群亦喜歡將00878納入理財規劃，有機會做為補貼生活開銷的來源之一。

00878經理人游日傑表示，針對近日投信投顧公會的指引，規範ETF實際配息率原則上不應超過追蹤指數配息率，業界樂見其成，近年來不合理的息率已過度浮濫，僅用單次配息金額粗暴估算的年化配息率亦是不正確的理財觀念，他表示ETF配息應會逐漸回歸正常，符合台股平均4-6%的息率，透過主管機關以合理的規範進行管理，樂見業界一起「降息」，最重要的是，配息減少不代表投資虧損，而是把配息留在基金淨值，不會因為過度配息，導致根本無法填息或大幅降低股價後續成長的契機。他也建議投資人在選擇息收型商品，應該同步關注「總報酬」的表現，也就是ETF是否具備實質的「填息能力」，股價是否能回到除息前的水準，才是投資真實的報酬。

00701基金經理人游日傑補充，00701與00878同為台股ETF，但00701成分股有近8成聚焦在金融與傳產，追蹤指數採「智能因子」Smart Beta選股策略，透過近4季財報，考量近一年的現金股利、具備百億元市值的企業，兼具大市值與低波動表現，有每年2次的配息機制；前十大成分股包括中信金、中華電、兆豐金、玉山金、統一、第一金、永豐金、華南金、合庫金及台灣大，其中多檔成分股今年股價和股利都表現亮眼，也挹注00701成為ETF人氣新關鍵。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。