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剩5年退休買ETF有意義嗎？55歲男追求翻倍報酬率 股友籲千萬別犯一錯誤

聯合新聞網／ 綜合報導
一名55歲網友好奇問大家以他現在的年紀，開始買ETF有意義嗎？示意圖／AI生成
一名55歲網友好奇問大家以他現在的年紀，開始買ETF有意義嗎？示意圖／AI生成

不少理財專家都建議投資要趁年輕，愈早愈好，才能享受時間的複利效果，然而近日有位55歲的網友在mobile01發文問道，「55歲開始買ETF，有意義嗎？」貼文掀起一陣討論。

原po表示，55歲還沒退休，大概也只能工作到60歲左右，「如果手邊完全沒有ETF，從現在定期定額還有意義嗎？是美股還是台股ETF，還是搭配呢？」

原po坦承自身薪水不高，存款不多，但還是希望多賺點，他表示，理想的狀況是，至少在退休後投入金額可以翻倍或有50%以上的報酬率。

文章底下有人回應，「我也是4~5年前才買，但是有買就有機會，記得剛買時的台中銀是12~13元，才幾年現在20元了」、「可以先買一張00905、0050這種小資市值型的，下回買00878或00919這種，等個10年後說不定現金流就有一點，我現在扣除薪水每個月可以投入5~7千元」、「金融股、三大電信算穩定，機會也不小」。

還有大多數的網友呼籲原po要特別注意不要被騙，「建議還是好好存老本，不要想走捷徑」、「加入所謂的飆股群組，不僅投資沒有翻倍，甚至加速歸零」、「建議多觀察比較，畢竟離退休時限越來越近了」、「投資跟年齡沒有關係，問題在於自己對於ETF了解多少，要慎選標的」。

其他人則認為，投資要翻倍有點難，但定期定額基本保證不會都買在最高點，不會成為賠最多的人，但也保證不會都買在最低點、不會成為賺最多的人。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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