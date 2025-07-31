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00878殖利率回歸6-8％合理區間！真星華：股價可以開始不客氣的漲
其實上次5月00878除息時，淨值的B收益平準金項目，主要包含：
1.成分股、股利所得
2.資產規模增加產生的 收益平準金
共剩0.06元
已經把舊的收益平準金洗的很乾淨了！
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現在00878規模增長減緩，未來再產生收益平準金的機會或金額也不高！
可以預見現在與未來，淨值B收益平準金項目幾乎都是成分股股利所得。
金管會最近重申收益平準金動用原則，網路上大部分看法，高股息不會再有殖利率10%的高光時刻...
反正我是抓殖利率6%～8%為合理值。
如果配息略為調降，讓淨值健康成長；那也不錯！
嗯，其實我的意思是，00878我早就建倉完成。
配息6%～8%後...可以開始不客氣的漲吧！漲吧！！
不用顧慮我，我可以承受股價上漲的！
◎本文內容已獲 真星華的存股小天地 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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