00878殖利率回歸6-8％合理區間！真星華：股價可以開始不客氣的漲

其實上次5月00878除息時，淨值的B收益平準金項目，主要包含：

1.成分股、股利所得 2.資產規模增加產生的 收益平準金

共剩0.06元

已經把舊的收益平準金洗的很乾淨了！

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現在00878規模增長減緩，未來再產生收益平準金的機會或金額也不高！

可以預見現在與未來，淨值B收益平準金項目幾乎都是成分股股利所得。

金管會最近重申收益平準金動用原則，網路上大部分看法，高股息不會再有殖利率10%的高光時刻...

反正我是抓殖利率6%～8%為合理值。

如果配息略為調降，讓淨值健康成長；那也不錯！

嗯，其實我的意思是，00878我早就建倉完成。

配息6%～8%後...可以開始不客氣的漲吧！漲吧！！

不用顧慮我，我可以承受股價上漲的！

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