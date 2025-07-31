股票質押不冒險有鐵則！鐵蛋：槓桿資金專攻0056、00878等ETF

信貸投資 憑信用借資金

聽到「借錢投資」，很多人第一反應是「瘋了吧！」 但實際上，這世界上很多人就是靠槓桿提前起飛—前提是，你要知道怎麼用、不踩底線。

信貸是什麼？簡單說，就是憑你的信用向銀行借 錢，這筆錢可以拿來做更高報酬率的投資。

貸款額度：大約是你月薪的22倍左右。 利率範圍：2%∼7%，視你的信用評等與工作穩定性而定。 還款方式：分期償還（本金＋利息），不能不繳。 適合對象：收入穩定、有能力按時還款、信用良好，可拿到低利率（例如教師、醫師、工程師等），有明 確投資計畫、不靠運氣操作的人。

信貸投資要對利率、投資報酬率有清楚概念，舉個 例子，銀行給你3%的貸款利率，你拿這筆錢去投資年化報酬率7%的ETF（例如VOO）。這樣一來，你等於是用3%成本的錢賺7%的回報，中間的4%就是你的淨利差。

是不是很聰明？但如果借款利率拉到6%甚至更高，而你投資的報酬又不穩，就容易陷入「賺了股息， 卻賠了利息」的困局，反而增加財務壓力。

信貸投資前要問自己3個問題： 我的工作穩不穩定？每月能否準時還款？ 我的信用評分夠不夠好？利率壓得下來嗎？ 我的投資標的能否「穩穩賺過利息」？

想清楚了，再行動。千萬別讓財務自由變成財務枷鎖。

股票質押貸款 用股票借錢

我們繼續聊聊另一種槓桿方式「股票質押貸款」， 它能保留持股，又能靈活拿錢。這種方法是機會，也有風險，操作之前要搞懂遊戲規則，才能用得安心、走得長遠。

假設你手上已經有一筆股票資產，不想賣出卻臨時需要一筆資金，這時你可以考慮「股票質押貸款」這招。 它就像你有一棟房子不想賣，但短期需要一筆現金，於是你拿它去抵押借款，股票質押也是這樣的概念：用股票借錢，但繼續擁有它的未來價值。

簡單來說，就是把你名下的股票抵押給券商，取得一筆可靈活運用的資金。好處是你不用賣掉股票，就能動用現金，同時繼續享受未來的股價上漲或股息配發。

重點條件： 可貸額度：通常是市值的60%左右。 利率：約2∼3%（依券商條件略有差異）。 還款方式：只需繳息，不用還本金。 期限：6個月為一期，最長可展延到1.5年。 維持率計算：維持率＝（股票市值÷貸款金額） ×100%

如何放大你的投資槓桿？

假設你持有100萬元的ETF（例如0050），透過股票質押貸款，你可以借到60萬元，年利率3%。你將這60萬元再投資一檔年報酬7%的ETF，結果是：

投資收益：7%（每年賺42,000元） 借款成本：3%（每年利息約18,000元） 淨收益：4%（差額24,000元），不用賣股票、又能生利息！

這就是借錢投資的奧秘。對於想要放大資產成長速度的你，只要控制好風險，股票質押是無敵加速器。

怎麼避開「補保」地獄？

股票質押聽起來很香，但槓桿本質還是風險操作， 最怕的不是還不起錢，而是遇到暴跌，券商就打電話來要你補擔保品。請留意以下3點：

控制槓桿比例：借款金額最好不超過總資產的30%。 借太多，一跌就會睡不著！ 密切觀察維持率：若維持率跌破140%，就該留意； 跌到130%，可能要補保；低於120%，券商可能強制平倉（賣掉你的股票）。 選擇波動低的標的：ETF比個股穩健，適合用來質 押，高波動的成長股波動太大，不適合這種操作。

從慘賠到穩健成長 鐵蛋槓桿原則

2023 年8月開始，我使用「股票質押」作為投資槓桿工具，至寫書時約1.5年，回頭看，資產累積的速度確實比單純存錢或定期定額更快，也更能感受到槓桿的威力。 金尉出版《給理財小白的翻身筆記：2年從負債75萬到資產300萬，ETF讓我走在財務自由路上》，作者：鐵蛋

在我的IG，每月都有關於股票資產變化的詳細紀錄，數字如下：

2023 年7月底：股票資產60萬元

2025 年2月底：股票資產530萬元

期間累計質押借款7次（已還款2次），目前未償 還金額180萬元，維持率約170%

這段時間，我深切體會：槓桿可以加速財富，但一 定要控制好風險，要「用對地方」，就像一把刀，廚師用它做出美味佳餚，卻也可能被壞人用來犯罪，重點從 不是「刀」，而在於「使用它的人」。在這1.5年的實 戰中，我總結出以下幾個「槓桿原則」：

只在低利率環境下使用槓桿：例如股票質押利率約 2%，若你的投資報酬有7%，中間的利差就有賺頭。 槓桿資金只投資穩健標的：像是00878、0056、 006208 等ETF，不碰高波動的投機股。 槓桿比例不超過總資產30%：留足安全空間，避免 持股遇到股災就被強制賣出。 保持6個月以上的生活現金流：預留緊急備用金， 哪怕市場暴跌，也有餘裕撐過去。 控制心態，冷靜應對行情：行情好時不貪心，行情差時不慌亂。你不是來賭博，而是要走長期財富之路。

懂得駕馭，槓桿就不是敵人，風險也不是洪水猛獸。風險，不是因為你用了槓桿，而是因為你根本不知 道自己在幹嘛，如果你願意好好學習、慢慢測試、適時 踩煞車，槓桿就能成為你通往財務自由的加速器。

（本文摘自金尉出版《給理財小白的翻身筆記：2年從負債75萬到資產300萬，ETF讓我走在財務自由路上》，作者：鐵蛋）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。