00878配息公告在即！稀飯估「0.47元」：0.3是真本事、其他看資本利得

＊原文時間為7月30日。

7月即將告一個尾聲啦！這幾週，我收到一堆人私訊詢問：「00878什麼時候會公告配息？」、「這次會配多少？」

根據我的經驗推估，7月31日盤後應該就能看到00878的第一階段配息公告，而我也會第一時間更新資訊給大家。(也有可能在8月1日公告，依國泰公告時間為主）

這次金額我不負責任抓在 0.42~0.47 元之間，單季殖利率落在2%~2.2%之間，以現階段來說，還算合理的分配。

以7月29日的淨值組成來看，收益平準金約0.84元（7月30日已回升至0.89元），資本損益平準金約5.21元。

5月配完息後收益平準金一度僅剩0.06元，經過兩個月成分股陸續除息才慢慢累積回來，若直接以季配方式拆成四等分計算，每次大概能落在0.3元左右（含後續陸續入帳），剩餘部分則需仰賴資本利得支撐，而這部分變動較大，我自己推估動用率約四成左右，就差不多能維持上季的配息水準。

所以0.3元大概是00878的「真本事」，以目前股價計算，單季殖利率約1.42%，其餘能否再拉高，就看資本利得能不能再貢獻一點囉！

另外，8月還有00900、00961等ETFF也將除息。

00900目前帳面還有1.11元的收益平準金，直接除以11次，確實每個月都還能配發0.1元，而且00900今年12月還會追一次股息、明年4月還要再追一次，目前評估下來，算是比較穩定的一檔月配息ETF。

而我也有觀察到，00934的收益平準金約1.02元，00929也有0.94元，等到8月成分股陸續除息後，在沒有仰賴資本利得的情況下，每個月大概都有0.09~0.1元的配息實力，應該是可以期待一下哦！

沒意外的話00938將會進行首次分配，而首次評價的還有009808、009801等ETF。

◎本文內容已獲 要不要來點稀飯套餐 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。