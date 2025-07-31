「M&M」ETF 股價甜 00757一年賺24%最強、短中長期績效搶眼

Meta與Microsoft財報報喜，盤後股價分別暴漲11%、8%，目前市面上同時擁有「M&M」的ETF共16檔，31日股價表現甜蜜蜜；進一步看這16檔「M&M」ETF短中長期績效，統一FANG+ ETF（00757）一年賺超過兩成、達24%， 績效表現最強，另外，元大全球AI（00762）、復華S&P500成長（00924）、富邦NASDAQ（00662）等一年績效則有10~18%不等的漲幅。

Meta受惠於廣告業務動能強勁及AI布局加速，盤後暴漲逾11%；Microsoft因Intelligent Cloud與Azure營收表現強勁，盤後股價勁揚逾8%，Microsoft跟進輝達，市值也突破4兆美元大關。「M&M」兩大巨頭成為開啟新一波AI牛市的領頭羊。

據CMoney最新統計，00757配置Meta與Microsoft的比重，合計達18.81%，遠高於同類型ETF。成分股給力助威之下，00757短中長線績效都耀眼，一年漲幅達24%居冠，三年、五年漲幅也都稱王，其中，五年更是唯一賺2倍。00757不只擁有「M&M」雙強，整體十大成分股正好主導全球AI創新的未來黃金十年，長線績效表現甜。 「M&M」ETF短中長期績效表現。（資料來源：CMoney，2025/7/30。以一年漲幅排序取前五名）

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