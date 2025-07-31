美關稅大刀將落？台股23,000點保衛戰 資金急湧這兩類ETF避險
台股加權指數7月一度突破23,000點大關，但受美國關稅政策未明及國際局勢不確定性影響，近期盤勢高檔震盪。外資雖曾連續買超，為市場提供支撐，但隨著關稅結果懸而未決，市場觀望情緒升溫。資金流向顯示，防禦型ETF正成為投資人資產配置的首選。
關稅政策成最大變數 台股挑戰24,000點仍有機會
目前牽動市場情緒的關鍵因素，莫過於美國對台灣關稅稅率的最終結果。市場普遍預期，若台灣能爭取到15%至25%的關稅區間，將有助於推升台股挑戰24,000點。但在結果揭曉前，投資人仍需保持戒慎，短線波動風險不容忽視。
值得注意的是，國內政治不確定性暫時解除，隨著立委罷免案落幕，投資人得以更專注於基本面。然而，國際情勢瞬息萬變，任何風吹草動仍可能影響盤勢。
ETF資金流向曝光 高股息與債券型產品受青睞
在市場前景不明朗的情況下，資金流向反映投資人的避險需求。根據統計，7月以來規模增長最快的ETF中，高股息與債券型產品占比顯著提升。以FT台灣永續高息ETF（00961）為例，其規模在7月暴增近290%，成為市場焦點。
此外，主動型ETF如中信ARK創新（00983A）及多檔債券型ETF，包括第一金優選非投資等級債（00981B）和國泰US短期公債（00865B），也吸引大量資金流入。這顯示投資人正尋求兼具防禦性與穩定收益的投資工具，以應對市場震盪。
AI題材降溫 投資人聚焦高殖利率產品
隨著AI及科技股波動加劇，部分投資人選擇暫時撤出高風險題材，轉向具穩健配息特性的高股息ETF或與股市連動性較低的債券型ETF。8月即將公布的高股息ETF配息狀況，成為市場關注焦點。配息率能否維持高殖利率水準，將直接影響投資人後續資產配置。
投資市場目光正聚焦於各家高股息ETF即將公布的8月配息情況，配息率能否維持「高殖利率」的標準，將成為檢驗產品吸引力的關鍵指標。這不僅攸關投資人對防禦型資產的信心，也可能直接影響其未來的資產配置策略，在市場波動加劇的背景下，如何精準挑選兼具穩健收益與抗震能力的投資組合，已成為投資人當前亟需解決的重要課題。
|排名
|股票
代號
|ETF名稱
|7/30收盤價
（元）
|7月以來規模增幅
（％）
|1
|00961
|FT臺灣永續高息
|9.33
|290.34
|2
|00983A
|主動中信ARK創新
|10.99
|101.77
|3
|00663L
|國泰臺灣加權正2
|31.41
|75.03
|4
|009805
|新光美國電力基建
|11.37
|64.68
|5
|00981B
|第一金優選非投債
|9.03
|64.22
|6
|00981A
|主動統一台股增長
|11.72
|58.29
|7
|00865B
|國泰US短期公債
|43.85
|36.05
|8
|00968B
|元大優息投等債
|8.81
|33.5
|9
|00950B
|凱基A級公司債
|13.46
|30.35
|10
|00715L
|期街口S&P布蘭特油正2
|12.58
|24.8
資料來源：CMoney 資料日期：2025.07.30
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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